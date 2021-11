Tieto kuolemasta menee vainajan kotimaan edustustoon viranomaisteitä vain silloin, kun poliisi on tehnyt kuolemansyyn tutkinnan tai kun vainaja on ollut Ruotsin kansalainen.

Läheisen menehdyttyä sairaalassa tänä vuonna minulle on selvinnyt, että Suomessa kuolleita ulkomaan kansalaisia ei kohdella tasapuolisesti ja että virallinen ohjeistus verkossa on ainakin vielä marraskuun lopulla ollut osin harhaanjohtavaa. Laki- tai asetusteksteistä en löytänyt mainintaa, joka olisi kattanut kuolemantapaukset, joissa ulkomaan kansalaisen kuolemansyytä ei poliisin tarvitse tutkia.

Sekä palveluissa InfoFinland.fi että Suomi.fi annetaan kuva, että tieto ulkomaan kansalaisen kuolemasta menisi vainajan kotimaan edustustoon viranomaisteitä. Näin on kuitenkin vain silloin, kun poliisi on tehnyt kuolemansyyn tutkinnan tai kun vainaja on ollut Ruotsin kansalainen (Digi- ja väestötietoviraston antama tieto Twitterissä 9.11.).

Mikäli vainajalle ei jäisi sukulaisia tai ystäviä Suomeen hoitamaan kuolemasta tiedottamista, sukulaiset kotimaassa eivät saisi tietoa kuolemasta ainakaan ohjesivujen esittämällä tavalla viranomaisten aloitteesta. Kuolintodistuksen laillistaminen on maksullista, aikaa vievää ja työlästä, vaatii asioimista ulkoministeriön ja edustuston kanssa ja mahdollisesti auktorisoidun kääntäjän tekemän käännöksen. Lisäksi edustusto saattaa pyytää omaisia itse lähettämään laillistetun kuolintodistuksen sukulaisille kotimaahan.

Olen pyytänyt kyseisille sivustoille korjauksia, koska luottamalla niihin sukulaiset ulkomailla ovat nyt joutuneet odottamaan virallista tietoa perheenjäsenensä kuolemasta kuukausikaupalla. Asianlaita on valjennut itselleni vasta tarkistamalla asiaa eri tahoilta ja tutustumalla lainsäädäntöön.

Toivottavasti ohjeistukset päivitetään vastaamaan käytäntöjä ja Digi- ja väestötietovirastolta sujuu jatkossa asiointi myös muiden kuin Ruotsin edustuston kanssa. Järkevältä tuntuisi, että tieto kuolemasta kulkisi 2020-luvulla viranomaisten välillä ja digitaalisesti.

Tiina Niskanen

Espoo

