Vesipuitedirektiivi edellyttää vaellusyhteyksien avaamista.

EU:n vesipuitedirektiivi edellyttää luonnollisesti lisääntyvien vaelluskalakantojen palauttamista virtavesiin – vaellusyhteys on avattava. Määräaikaisiin voimalalupiin tulee määrätä ekologisen jatkumon takaava ympäristövirtaama, ja vahingoitetussa joessa on toteutettava luontoarvoja ennallistavia toimia.

Ruotsissa näin tehdään. Maa sai komissiolta kaksi huomautusta, minkä jälkeen uhkauksen EU-tuomioistuimesta. Suomi on nyt samassa tilanteessa kaksi huomautusta saaneena. On hämmästyttävää, että valtio-omisteiselle Fortum oyj:lle sallitaan jatkuva venkoilu ja vaihtoehtototuuden esittäminen virtavesikysymyksissä. Rahasta sillä ei ole pulaa. Fortum teki vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana liikevoittoa yli miljardi euroa.

Eduskuntapuolueiden Lapin piirit vetosivat kesällä yhteisesti lohen puolesta. EU-komissaari Virginijus Sinkevičius lähestyi heitä kirjeellä. Hänen sanomansa on yksiselitteinen – hän muistuttaa, että viranomaisten on kaikilla tasoilla noudatettava vesipuitedirektiivin velvoitteita.

Energiateollisuus luo harhaanjohtavaa kuvaa, että ohitusuomien rakentaminen romahduttaa sähköverkon toiminnan. Suomi on osa pohjoismaista sähköverkkoa, ja tuotantoon syntyy uusia innovaatioita. Fortumin Eero Vartiaisen mukaan (Yle 15.3.) vetytalous on avain uuden aikakauden energiatalouteen, jolla aurinko- ja tuulivoiman tuotantovaihtelut ratkaistaan. Toimitusjohtaja Markus Rauramo totesi (HS 22.4.) olevansa ilmastonmuutosta enemmän huolissaan biodiversiteettivajeesta. Tilanne on kuitenkin se, että yhtiöllä ei ole, 70 vuotta Kemi- ja Oulujokien patoamisen jälkeen, ainoatakaan vaellusyhteyttä vesivoimalaitoksissaan.

Yhtiöt asettavat mielellään vaelluskalat ja sähköntuotannon toisilleen vaihtoehdoiksi. Isojen patojen purkamisen sijaan kyse on niiden ohittamisesta luonnonmukaisilla ohitusuomilla, kuivillaan olevien uomien vesittämisestä ja poikastuotannon käynnistämisestä – lainsäädännön mukaisesti. Vaelluskalojen palauttamiseen rakennettavat ohitusuomat tarvitsevat vettä pääasiassa kesäaikaan, ja kuivien uomien vesittämiseen tarvittava vesi voidaan ohjata pienvoimalan kautta.

Osittain rakennettujen vesistöalueiden vaelluskalakantojen palauttaminen on haastavaa. Se vaatii useita yhtäaikaisia toimia, joilla luodaan viranomaisten asettaman tavoitteen mukaisesti olosuhteet luonnollisesti lisääntyvän vaelluskalakannan syntymiseksi. Tehtävän haasteellisuus ei voi oikeuttaa yhtiöitä harjoittamaan nykyistä näennäispuuhastelua.

Mika Suutari-Jääskö

Ounasjoki, puheenjohtaja

Kari Kilpimaa

Kemijoki, 1. varapuheenjohtaja

Veikko Rantala

Oulujoki, 2. varapuheenjohtaja

Sami Myllymäki

Iijoki, hallituksen jäsen

Villilohi ry

