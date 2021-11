Toivomme työperäisen maahanmuuton kasvattamista nykyisestä.

Tyhjiä hyllyjä kaupoissa, pitkiä bensajonoja. Brexit-Britannialle tilanne on uusi. Entä meillä Suomessa, olemmeko mekin tällä tiellä – joskin eri syistä?

Työvoimapula on yrityksillemme todellinen ongelma. Taustalla on suhdanteista ja koronaviruspandemiasta johtuvia syitä, mutta perimmiltään kyse on Suomen väestörakenteen muutoksesta: kun nuoret ikäluokat ovat aiempaa pienempiä, maamme huoltosuhde heikkenee vääjäämättä.

Huoli tulevasta yhdistää varmasti monia, mutta me haluamme tuoda esiin osuustoiminnallisten yritysten ääntä. Nämä työllistävät Suomessa satatuhatta henkeä. Verojalanjälkemme on merkittävä, ja palvelujemme käyttäjistä koostuva omistajakuntamme kotimainen. Meitä ei myydä ulkomaille ensi vuonnakaan.

Yritysmallissamme keskeistä on moniarvoisuus ja yhteistoiminta erilaisten ryhmien kesken, osallistava yhteisöllisyys. Siihen maailmaan maahanmuuttajat sopivat siinä missä Suomessa syntyneetkin.

Vetoamme maamme hallitukseen, että se avaisi oven Suomeen töihin tulijoille. Toivomme työperäisen maahanmuuton kasvattamista nykyisestä. Tarvitsemme työvoimaa kaikenlaisiin tehtäviin – muihinkin kuin korkeaa koulutusta vaativiin. Maahantulon hallinnollisia prosesseja on tältä osin helpotettava.

Hannu Krook

pääjohtaja, SOK

Juha Koponen

pääjohtaja, Lähitapiola-ryhmä

Perttu Puro

toimitusjohtaja, Tradeka

