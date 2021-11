Monet kansainväliset opiskelijat ovat jääneet vaille koronapassia, vaikka rokotukset ovat kunnossa.

Koronapassin merkitys kasvaa rajoitusten palatessa pääkaupunkiseudulla ihmisten arkeen. Useilla suomalaisilla ja kansainvälisillä opiskelijoita ei kuitenkaan ole mahdollisuutta passin hankkimiseen, vaikka he olisivat saaneet kaksi Euroopan lääkeviraston hyväksymää rokotusta. Syy tälle on yksinkertainen: rokotukset on hankittu EU:n ulkopuolisessa maassa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on ohjeistanut kuntia luomaan passin niille, jotka ovat saaneet hyväksytyt rokotukset EU:n ulkopuolella. Helsinki, Espoo ja Vantaa ovat kieltäytyneet vedoten siihen, ettei tämä ole teknisesti mahdollista. Päätös asettaa ihmiset alueellisesti epätasa-arvoiseen asemaan, sillä muualla Suomessa koronapassin myöntäminen ei vastaavissa tilanteissa ole ongelma.

Koronapassilla on tärkeä rooli myös opiskelijakulttuurissa. Uusien rajoituksien myötä niin vuosijuhlilla, sitseillä kuin bileissäkin on usein käytössä koronapassi. Opiskelijat järjestävät tapahtumia muuttuvassa tilanteessa vastuullisesti, ja niihin osallistumisen pitäisi olla mahdollista tasa-arvoisesti riippumatta siitä, onko saanut rokotuksen Suomessa, vaihto-opintojen aikana tai kotimaassa ennen opintojen alkamista.

Opiskelijoita on jopa epävirallisesti neuvottu ottamaan samat rokotukset uudestaan Suomessa, jotta he saisivat koronapassin. Onko todella paras ratkaisu valehdella, ettei ole saanut rokotusta ja ottaa sama rokotus uudelleen, vai voisiko sittenkin olla fiksumpaa tehdä muutoksia tietojärjestelmään?

Rebecca Adrianzen

kansainvälisyydestä vastaava hallituksen jäsen

Aalto-yliopiston ylioppilaskunta

