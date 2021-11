Demokratian idea on, että kansa on kaikkivaltias.

Jussi Niemeläinen pohti purkamattomien lukkojen tarvetta perustuslakiin (HS 25.11.). Hän viittasi juristien huoleen siitä, kuinka Puolassa tuomareita erotetaan. Ajatus ikuisesta laista ei kuulu länsimaiseen maailmaan. Se on osa itämaista šarian ajatusta jumalan laista, joka määrää pysyvät arvot maailmalle.

Maailma on ainakin tähän mennessä kehittynyt sitten alkuräjähdyksen. Historia tieteenä kertoo, että kaikki on sidoksissa kontekstiinsa eli aikaan ja paikkaan. Kaikki arvomme, uskomuksemme ja niin edelleen ovat jonkin nimenomaisen historian tuotetta. Mitään absoluuttista, historian ulkopuolista ei ole muualla kuin uskontojen maailmassa.

Demokratian idea on, että kansa on kaikkivaltias. Se, joka haluaa pysäyttää ajan omiin arvoihinsa, toimii demokratian vastaisesti. Silloin laki muuttuu pyhäksi tekstiksi, jonka totuutta oikeustieteilijöiden sijaan alkaa tulkita poliittinen papisto. Näin on käynyt Yhdysvalloissa, jossa perustuslaki on periaatteessa muuttamaton. Korkein oikeus tekee siellä poliittisia päätöksiä, minkä vuoksi tuomarien nimittäminen on poliittinen valtaoikeus.

Britannia on demokraattisen järjestelmän mallimaa, eikä siellä ole perustuslain erityissuojaa kaivattu. Silti perustuslain erityinen suojaaminen tuntuu järkevältä, mutta hyppy tästä turvalukkoihin on valtava. Huonot päätökset ovat vain demokratian hinta.

Niemeläisen pohdinta oli tärkeää, koska tämä asia ei ole sellainen, josta juristeilla olisi jokin erityistietämys. Kyse ei ole oikeudellisesta ongelmasta vaan arvovalinnasta ja siten poliittisesta ongelmasta: tietääkö nykyinen maailma jotakin sellaista tulevaisuudesta, että se voi sitoa tulevaisuuden kädet?

Jukka Korpela

historian professori, Joensuu

