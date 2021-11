Edunvalvonnan tasa-arvoistamiseen tarvitaan tietoa siitä, kuka lobbaa ja ketä.

Kansanedustaja Paula Risikon esittämät huomiot avoimuusrekisterin rajojen tarpeesta (HS 16.11.) eivät pohjaudu todellisiin riskeihin. Julkisuudessa parlamentaarisen työryhmän mietinnöstä esitetyt tiedot osoittavat ehdotuksen avoimuusrekisterilaiksi olevan kansainvälisessä viitekehyksessä hyvin maltillinen. Mietintö luovutetaan oikeusministerille 2. joulukuuta, jolloin lakiesityksestä kokonaisuudessaan voidaan keskustella.

Risikon esittämät uhkakuvat eivät ole toteutuneet edes kunnianhimoisempien rekisterien kohdalla. Esimerkiksi Kanadassa, Irlannissa, Ranskassa ja EU:n päätöksenteossa avoimuusrekisteri on vahvistanut hallinnollista yhteistyötä ja parantanut hallinnon uskottavuutta.

Kansainvälisten avoimuusrekisterien tuoma hallinnollinen taakka on ollut myös verrattain kevyt. Valtaosa rekisteriin kerättävästä tiedosta voidaan saada jo olemassa olevista tiedonkeruukanavista, kuten päättäjien vierailijalistoista.

Myös pelot yksittäisten kansalaisten tai ruohonjuuritason kansalaisvaikuttamisen vaikeutumisesta ovat olleet aiheettomia, sillä toiminta on turvattu rajaamalla se rekistereitä koskevan sääntelyn soveltamisalan ulkopuolelle. Avoimuusrekistereitä on voitu luoda vaikeuttamatta kansalaisten ja päätöksentekijöiden vuoropuhelua. Lakiehdotuksen tarkoituksena on päätöksenteon läpinäkyvyyden parantaminen ja sitä kautta epäasiallisen vaikuttamisen torjunta sekä kansalaisten luottamuksen vahvistaminen. Useat lobbaajatahot kannattavat rekisteriä.

Lakiesityksen suurin ongelma on Risikon mukaan rekisterin kattavuus. Suomen Lobbauksen nykytilan selvityksessä, johon Risikkokin viittasi, valtion virastot kertovat olevansa lobbareiden kanssa tekemisissä keskimäärin useita kertoja vuodessa.

Vaikka virastoja ei koetakaan keskeisiksi lobbauksen kohteiksi, on avoimuusrekisterin tärkeää kattaa kaikki yhteiskunnallisesti merkittävät päätöksenteon tasot, joissa lobbausta tapahtuu. Muutoin Suomen avoimuusrekisteriä voitaisiin pitää tynkänä, joka päätöksenteon avoimuuden tukemisen sijaan horjuttaa näennäisyydellään avoimuussääntelyn uskottavuutta. Samasta syystä myös rekisterin laajentaminen maakunta- ja kuntatasolle tulee ottaa käsittelyyn mahdollisimman nopeasti.

Avoimuusrekisteri palvelee demokratiaa. Edunvalvonnan tasa-arvoistamiseen tarvitaan tietoa siitä, kuka lobbaa ja ketä. Rekisterin tietojen ensisijaisia käyttäjät olisivat kansalaiset, vapaa yhteiskunnallinen media ja kansalaisyhteiskunta. Rekisteri tukee demokratian avoimuutta ja lisää luottamusta sen toimivuuteen. Avoimuuden lisääminen tukee myös päättäjiä. Julkisuus turvaa sen, että myös pienemmät edunvalvojat saavat äänensä kuuluviin. Tämä vahvistaa yleistä luottamusta päätöksentekoon.

Läpinäkyvyys ei luo raja-aitoja vaan avaa päätöksenteon ovia entistä useammalle.

Ilkka Penttinen Fouto

Mari Laakso

Pentti Mäkinen

Transparency Internationalin Suomen osasto

