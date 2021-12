Matkailijat haluavat varata matkansa omatoimisesti, mutta suuri osa suomalaisista matkailuaktiviteeteista on edelleen verkko-ostajan ulottumattomissa.

Koronaviruspandemia on pitänyt matkailualaa tiukassa otteessaan pian kaksi vuotta. Tarvitaan tuntuva, ruohonjuuritasolta lähtevä ja koko toimialan kattava digitaalinen siirtymä, jotta voimme vastaanottaa kaiken sen kysynnän, joka nyt on patoutunut. Jos kotimaiset matkailutoimijat haluavat olla olemassa vielä lähivuosina, tarjonnan digitalisoituminen on viimeistään nyt välttämätöntä.

Kaikki ei suinkaan ole kiinni koronaviruksesta. Kuluttajakäyttäytymisen muutos on muhinut pinnan alla jo paljon ennen pandemiaa: puhutaan independent- eli indismatkailijoista, jotka eivät toimi totutun kaavan mukaisesti. He eivät ole ryhmämatkailijoita, eivätkä he tarvitse matkatoimistovirkailijaa tekemään varauksia puolestaan. He haluavat olla itsenäisiä yksilöitä, jotka räätälöivät sisältönsä itse ja varaavat matkansa omatoimisesti.

Tämä kuluttajatyyppi on perusnähtävyyksien sijaan kiinnostunut paikallisesta kulttuurista ja paikallisista ihmisistä. Hän haluaa synnyttää matkoillaan tarinoita.

Suomi on tehnyt viime vuosina huikeaa nousua kansainvälisen median silmissä. On kiistatonta, että meillä on käsissämme ainekset huikeaan menestykseen. Jotta hieno työ alkaisi näkyä alan yrityksillä myös viivan alla ja aluetalouden kehityksessä, tarvitaan alalle vihdoinkin raju siirtymä verkkoliiketoimintaan. Jollei maailmanlaajuinen pandemia ravistele riittävästi tätä kohti, mikä sitten?

Maailman jälleen avautuessa tulemme näkemään yhä suuremman joukon indisten kaltaisia matkailijoita. Uutena mausteena ostokriteerien listalle nousee terveysturvallisuus. Ryhmäkoot pienentyvät sielläkin, missä vielä toimitaan ryhminä. Massakohteiden välttäminen johtaa kakkos- ja kolmoskaupunkien nousuun. Skenaarioissa saattaa olla jotakin niinkin ihmeellistä kuin virtuaalimatkailun nousu trendikkään puheen tasolta aidosti halutuksi vapaa-ajan aktiviteetiksi.

Toistaiseksi puhumme kuitenkin livepalveluista. Niin käsittämättömältä kuin se kuulostaakin, suurin osa suomalaisista matkailuaktiviteeteista on edelleen verkko-ostajan ulottumattomissa. Palvelu itsessään voi olla huolella suunniteltu, mutta sitä ei voi ostaa internetin välityksellä joko lainkaan, tai ostotapahtumasta on tehty niin hankala, että asiakas luovuttaa jo alkumetreillä.

Yrittäjällä saattaa olla tähän lukuisia mielestänsä hyviä perusteluja ajan puutteesta aina internetin täyteen turhuuteen. Raaka totuus kuitenkin on, että nykyasiakas haluaa ostaa verkosta – ja vain verkosta.

Peräänkuulutan paitsi rohkeutta yksittäisten yritysten valintoihin myös alueellisten matkailunedistämisorganisaatioiden voimakasta tukea yrityksille. Kaikki merkit viittaavat siihen, että Suomi tulee olemaan yksi pandemian jälkeisen ajan globaaleista voittajista. Hyöty jää kansainvälisten jättien käsiin, jollemme panosta paikallisten yritysten valmiuteen ottaa kysyntä vastaan.

Tomi Virtanen

matkailualan start up -yrittäjä

Turku

