Tämä on Sinulle, joka et vielä ole ottanut koronarokotetta

Rokote on monin verroin vähemmän vaaraksi kuin koronatauti.

Koko maailmaa raastava koronavirus raastaa myös Suomessa. Sairaaloissa on hoidettavana enemmän koronapotilaita kuin koskaan tähän mennessä ja tehohoidon kapasiteetin riittävyys on uhattuna. Monien terveys ja jopa henki ovat vaarassa. Rokottamattomia on liian paljon, jotta pandemiaa voitaisiin tehokkaasti taltuttaa ilman kovia rajoituksia.

Jos pelkäät rokotetta, ota koronarokote, sillä rokote on monin verroin vähemmän vaaraksi kuin koronatauti. Tämä tieto on varmuudella todettu asiantuntijoiden hyvistä tutkimuksista, kun jo monia miljoonia ihmisiä on sairastanut koronataudin ja monia miljoonia ihmisiä on rokotettu sitä vastaan.

Jos lääketieteellisistä syistä et voi ottaa rokotetta, kerro ystävillesi ja läheisillesi, että Sinun on turvallisempi elää heidän joukossaan, jos heidät on rokotettu. Siitä tietää, kuka on ystävä.

Jos et usko saavasi vakavaa tautia, ota rokotus. Sanon kokemuksesta, että kukaan kolaripotilas ei uskonut joutuvansa onnettomuuteen. Nuori ihminenkin voi saada vakavan taudin, vaikka se on heillä harvinaisempaa. Nuorista tehopotilaistakaan tuskin kukaan on uskonut saavansa vaikeaa tautia.

Jos olet raskaana, ota rokotus. Tutkimuksessa on käynyt ilmi, että koronatauti lisää kuolleena syntyneiden lasten riskiä.

Jos olet äiti tai isä, ota rokotus. Vaikka et rokottautuisikaan itsesi takia, se on tarpeen lasten vuoksi. Olet toimillasi saanut heidät maailmaan. Rokottautumalla pienennät merkittävästi sitä riskiä, että lapsesi kokee pelkoa ja ahdistusta Sinun joutumisestasi sairaalahoitoon tai tulemisesta orvoksi.

Jos et oikein ymmärrä koko koronatautiasiaa, luota aitojen asiantuntijoiden neuvoihin ja ohjeisiin. Älä luota muiden sanomisiin, äläkä trollien levittämiin valheisiin netissä.

Jos et halua tehdä toisille ihmisille pahaa, ota rokotus. Rokotuttamalla itsesi vähennät huomattavasti sitä riskiä, että aiheuttaisit pahaa (vakavan taudin, invaliditeetin tai kuoleman) toiselle ihmiselle. Pahan aiheuttaminen toiselle ihmiselle voi tapahtua tahtomattakin.

Jos katsot, että toisen ihmisen terveys ja henki ei ole Sinun asiasi, ota rokotus. Rokotuttamalla itsesi tulet muiden ihmisten silmissä hyväksytyksi.

Ilkka Tulikoura

lääketieteen tohtori, yleiskirurgian, vatsakirurgian, ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.