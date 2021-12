Tällä hetkellä 70 vuotta täyttäneiden joukossa on 363 000 henkilöä, joilla on vaikeuksia suoriutua puolen kilometrin kävelystä.

Työeläkevakuutusyhtiö Varman eläkejohtajan Jyrki Rasin mukaan (HS 20.11.) työssäkäyvien työikäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsivien kuntouttamisessa on onnistuttu hyvin. Taustalla on työnantajan ja työterveyshuollon yhteispeli sekä palvelujärjestelmä, jotka ovat onnistuneet työikäisen kansanosan työkyvyn ylläpitämisessä.

Sote-uudistuksen kynnyksellä on välttämätöntä suunnata työikäisten lisäksi katse iäkkäisiin – monet kuntoutustoimet koskevat nimittäin vain 65 vuotta nuorempia kansalaisia.

Vaikka osa ikääntyneistä on erittäin hyvässä fyysisessä kunnossa, tilastot osoittavat, että vakavista toimintakyvyn haitoista kärsivien osuus on noussut hälyttävästi. Tuki- ja liikuntaelinvaivat ja -sairaudet kuten kipu, nivelrikko ja osteoporoosi murtumineen ovat eniten fyysistä toimintakykyä haittaava sairausryhmä, ja vaivat lisääntyvät iän myötä. Tällä hetkellä 70 vuotta täyttäneiden joukossa on 363 000 henkilöä, joilla on vaikeuksia suoriutua puolen kilometrin kävelystä. Yhden porrasvälin kiipeäminen tuottaa vaikeuksia 312 000 henkilölle.

Toimintakyvyn heikentyessä mahdollisuudet selvitä omasta arjesta heikkenevät. Samalla riski kaatumistapaturmiin, murtumiin sekä ennenaikaiseen kuolemaan kasvaa.

Suomalaiset ikääntyvät eurooppalaisittain nopeimmin: Väestöennusteen mukaan yli 80-vuotiaiden määrä kasvaa seuraavan kymmenen vuoden aikana 50 prosentilla. Yli 65-vuotiaiden osuuden väestöstä arvioidaan nousevan nykyisestä 18 prosentista 26 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) onkin ennustanut toimintakyvyn haittojen hurjaa nousua, ellei kehitystä saada muutettua. Samalla yhteiskunnan tavoitteena on pitää ikääntyneet mahdollisimman toimintakykyisinä ja mahdollisuuksien mukaan tukea asumista kotona, jotta yhteiskunnan hoito- ja hoivapalveluiden kustannukset pysyvät kohtuudessa.

Kehityksen muuttamiseksi tarvitaan laajoja terveyden edistämisen yhteiskunnallisia toimia mutta myös parannuksia palvelujärjestelmään. Tutkimusten mukaan ikääntyneiden kuntoutus kannattaa. Kuntoutustoimenpiteillä voidaan saada aikaan merkittäviä tuloksia nimenomaan ikääntyneiden ryhmässä. Vielä satavuotissynttäreiden kynnykselläkin voi kehittää lihaskuntoaan!

Sote-uudistuksen yhteydessä onkin välttämätöntä tehdä ratkaisuja ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpitämiseksi.

Ansa Holm

toiminnanjohtaja

Suomen Luustoliitto ry

Marja Kinnunen

toiminnanjohtaja

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.