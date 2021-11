Verkkouutisissa kirjailija Jarkko Tontti suomii woke-kuohuntaa.

”Loppujen lopuksi kyse on ihmiskäsityksestä. Woke-aktivismin taustalla on kollektivistinen ihmiskuva. Ihminen ei ole yksilö vaan vain jonkin identiteettiryhmän jäsen. Täsmälleen sama ihmiskäsitys on kansallismielisillä kuumapäillä, jotka keuhkoavat kantasuomalaisuudesta. Mikä lopulta erottaa kantasuomalaispuheen alkuperäiskansapuheesta? Minusta ne molemmat tuoksahtavat 1930-luvulta.”

”Surullisinta punavihreässä woke-kiihkoilussa on se, että sen varjoon uhkaa jäädä ihan oikeaan rasismiin ja muuhun syrjintään puuttuminen. Jos ihmisten yhdenvertaisuuden puolustaminen näyttäytyy julkisuudessa vain balettikenkien väreihin keskittymisenä ja symbolisina kulttuurikamppailuina, iso osa ihmisistä alkaa syystäkin pitää koko asiaa naurettavana pelleilynä.”

”Oikeasti pitäisi keskittyä esimerkiksi siihen, että ihminen ei saa töitä ihonvärinsä takia tai koska on romani tai muslimi tai uskonnoton tai kristitty tai homo tai transihminen. Vaikka olisi pätevä juuri siihen työhön yksilönä eli ihmisenä.”

”Syrjintää ei voi vastustaa syrjimällä. Jos woke-aktivistien tyyliin kyttäämme pakkomielteisesti ihmisten sukupuolia, seksuaalisuutta ja etnistä taustaa ja laskeskelemme eri ryhmien edustuksia milloin missäkin, toistamme peilikuvamaisesti menneiden aikojen rasistien toimintatapoja, kun he luokittelivat ja arvottivat ihmisiä ihonvärin mukaan.”

Teatteri & tanssi + sirkus -lehden kolumnisti, kirjailija Silvia Hosseini kertoo vihkiytyneensä viime aikoina toimintaelokuvien maailmaan.

”Naissankareita kaipaaville on Terminatorit, Kill Billit, Nälkäpelit ja Atomic Blondet, mutta minua kiehtovat toimintaelokuvissa miesmaskuliinisuuden performanssit. Työpaikoilla, juhlissa tai julkisissa tiloissa pullistelu on raivostuttavaa, mutta fiktiossa se on hauskaa.”

”Eskapistisuus ja ylivirittynyt hölmöys ovat tarpeellista vastapainoa ajattelutyön rasittamille aivoille. Turboahdettujen kohtausten katsominen toimii stressin ja levottomuuden purkamiseen joskus lenkkeilyä paremmin.”

”Yhä useammin olen huomannut nauttivani action-elokuvien tanssillisuudesta. – – Liikkeen ulottuvuuksia toimintaelokuvissa ei ole viitsitty tutkia, kenties genren viihteellisyyden vuoksi.”

”Actionin tanssillisuutta voisi miettiä myös väylänä saada lisää katsojia nykytanssin pariin. – – Syntyisikö jotain hedelmällistä, jos nykytanssin tekijät sekä toiminta- ja stunttikoreografit ryhtyisivät yhteistyöhön?”