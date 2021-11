Rokottamattoman hoitokulujen perimisille on perusteita

Jos tupakoitsijoiden ja alkoholin käyttäjien maksama haittavero nähdään oikeutettuna, miksi sitten rokottamattomia ei voitaisi laittaa maksamaan aiheuttamaansa haittaa?

Lääkintöneuvos Heikki Pälve esitti (HS Mielipide 10.10.) vaikeutuvassa koronatilanteessa rokotuspakon vaihtoehdoksi osittaista tai jopa täydellistä korvausvastuuta sairauden hoidosta ja oheiskuluista. Lähes kaksi kuukautta kirjoituksen julkaisemisen jälkeen rokottamattomien epidemian seuraukset ovat laajentuneet. Muiden sairaiden leikkauksia joudutaan siirtämään vain sen takia, että jotkut ovat katsoneet oikeudekseen olla ottamatta rokotetta.

Useat tahot teilasivat Pälveen näkemykset – väärin perustein. Pälve ei missään vaiheessa esittänyt, että koronapotilaita ei hoideta. Useat keskustelijat sekoittivat hoitopäätöksen ja hoidon kustannuksista potilaalta perittävät korvaukset.

Sairaanhoitopiirit laskevat toimenpiteiden kustannukset, joilla ne laskuttavat kuntia. Hinnastot ovat julkisia. Hoitopäivän hinnoilla voi olla yli kymmenkertaisia eroja riippuen siitä, miten vaativaa hoito on. Silti potilaalta peritään sama euromääräinen hoitopäivämaksu muutamaa alhaisempaan hintaan johtavaa poikkeusta lukuun ottamatta. Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) potilas maksaa hoitopäivältä alle 50 euroa olipa hoidon laskennallinen hinta 12 000 euroa tai 400 euroa.

Lisäksi on muistettava, että hoitopäivämaksu on euromääräisesti sama, joten vähemmän ansaitsevalle hoitopäivämaksu on suhteellisesti suurempi kuin enemmän ansaitsevalle. Nykyinen potilaan maksama sairaalalasku ei siis perustu aiheutuneisiin kustannuksiin eikä sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen. Koko hoitopäivämaksujärjestelmä kaipaa laajempaa keskustelua.

Pälve esitti, että koronataudin aiheuttamat hoitokulut laskutettaisiin osin tai kokonaan niiltä, jotka ovat oman päätöksensä perusteella jättäneet rokotuksen ottamatta. Onko tällainen aiheuttajaperuste jotenkin järjestelmällemme vieras? Tarkemmin tarkasteltuna ei ole. Tupakasta ja alkoholin käytöstä sairastuneet ovat oman, muita korkeamman osansa jo yhteiskunnalle maksaneet näihin tuotteisiin liitetyllä haittaverolla.

Jos kerran tupakoitsijoiden ja alkoholin käyttäjien maksama haittavero nähdään oikeutettuna, miksi sitten rokottamattomien tietoinen toisten ihmisten vaarantaminen olisi hyväksyttävää eikä heitä voitaisi laittaa maksamaan aiheuttamaansa haittaa?

Markku Seuri

työterveyslääkäri, Helsinki

