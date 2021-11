Suomalainen taksi, joka oli aiemmin luotettava, turvallinen ja varma kulkumuoto, on kadonnut (HS 26.11.). Ainakin pääkaupunkiseudulla takseista on niin huonoja kokemuksia, ettei taksia enää uskalla ottaa. Se on niin harmillista, koska välillä olisi todella tarve käyttää taksia.

Kuka viime kädessä pystyy puuttumaan tähän epäkohtaan? Jos tekee valituksen, epäkohtia pahoitellaan, mutta mikään ei muutu.

Taksikyydiltä odottaa paljon, koska siitä myös maksetaan paljon. Alalta on saatava pois sellaiset kuljettajat, joihin ei voi luottaa. Huonot kuskit pilaavat koko alan.

Maarit Pessala-Malmström

Klaukkala, Nurmijärvi

