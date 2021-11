Olen saanut valtavasti palvelua. Mitä hoitoni maksaisi markkinavetoisessa terveydenhoitojärjestelmässä?

Otin tietoisen terveysriskin, kun lähdin yli kuukaudeksi Länsi-Afrikkaan. Arvioin riskin pieneksi, koska olen ennenkin oleskellut siellä pitkiä aikoja ilman ongelmia. Tällä kertaa kuitenkin toin mukanani yleisvaarallisen tartuntataudin. Keskellä koronakriisiä se on aivan turha lisäkuorma terveydenhoitojärjestelmällemme. Pyydän anteeksi. Onneksi olen kuitenkin pärjännyt kotona lepäämällä enkä ole tarvinnut vuodepaikkaa.

Vaivojen syytä etsittiin useita päiviä. Olen antanut putkilokaupalla verinäytteitä ja tusinoittain pisaroita lasilevylle malarian seulomiseksi. Kaikki oleelliset bioindikaattorini on mitattu vähintään kertaalleen. Työvoimapulan ja koronaviruksen tuoman ruuhkan oloissa Haartmanin sairaalan päivystyksen henkilökunta on tehnyt kaiken tämän huolellisesti, rauhallisesti ja potilasta tarkkaan kuullen. Sen tehtyä tehtävänsä kaupungin epidemiologiayksikkö on huolehtinut jatkosta. Kaikkien tutkimusten jälkeen on etsitty täsmäantibiootti, joka toivottavasti puree.

Olen viettänyt Haartmanin tiloissa tunteja ja saanut valtavasti palvelua. En uskalla ajatella, mitä tämä maksaisi markkinavetoisessa terveydenhoitojärjestelmässä. Kiitän ja ilmoitan olevani entistäkin iloisempi veronmaksaja.

Hannu Tuominen

Helsinki

