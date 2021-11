Tasapaino ristikkäisten etujen välillä on tärkeää. Lakiluonnoksessa on pyritty siihen direktiivin mahdollistamissa rajoissa.

EU:n tekijänoikeusdirektiivin kansallinen toimeenpano on meneillään. Taideneuvoston ja Suomen musiikintekijöiden edustajat esittivät lakiluonnoksesta kritiikkiä (HS 24.11.), jota luonnehtisin osittain kummalliseksi.

Direktiivin ehkä kiistanalaisin kohta koskee sosiaalisen median palveluiden vastuuta käyttäjien jakamasta sisällöstä. Toisin kuin kriitikot esittivät, lakiluonnoksessa määritellään alustojen uudet velvollisuudet ja palveluiden käyttäjien oikeusturvakeinot siten kuin direktiivi edellyttää.

Erityisen kummallinen on väite, että lakiluonnoksessa olisi ”virheellisesti otettu lähtökohdaksi palveluiden käyttäjien oikeuksien vahvistaminen”. Käyttäjien oikeuksia tietysti pitääkin vahvistaa suhteessa sekä sosiaalisen median yhtiöihin että viihdeteollisuuteen.

Alustavastuusääntely vaikuttaa esimerkiksi tubettajien ja muiden pienyrittäjien mahdollisuuksiin harjoittaa liiketoimintaansa verkossa. Kyse on myös jokaisen kansalaisen mahdollisuuksista julkaista verkossa luovia sisältöjä, kuten yhteiskunnallista ja kulttuurikritiikkiä.

Tasapaino ristikkäisten etujen välillä on tärkeää. Lakiluonnoksessa on pyritty siihen direktiivin mahdollistamissa rajoissa. EU:ssa on valmisteilla myös digipalvelusäädös ja digimarkkinasäädös. Niissä otetaan kantaa alustojen markkina-asemaan ja käyttäjien oikeuksiin. Tekijänoikeus on yksi osa alustasääntelyä eikä voi ajaa kokonaisuuden yli.

Ahto Apajalahti

filosofian maisteri, Helsinki

