Koronapandemiassa on nyt siirrytty vaiheeseen, jossa velvollisuudet menevät oikeuksien edelle.

Koronatilanne on jälleen pahenemassa pääosin rokottamattomien henkilöiden vuoksi. Vedotaan oikeuteen päättää omasta kehostaan, mikä normaalioloissa onkin luonnollinen asia.

Suomen pohjoismaisessa demokratiayhteiskunnassa kansalaisilla on oikeuksia, joista monissa maailman maissa ei voi edes uneksia. Tähän pohjoismaiseen demokratiaan kuuluu muun muassa oikeus lähes ilmaiseen koulutukseen ja sairaanhoitoon.

Mutta missään ei voi olla vain oikeuksia ilman velvollisuuksia. Jos näitä oikeuksia tarjoava yhteiskuntamme on vakavassa vaarassa, on jokaisella velvollisuus puolustaa liberaalia yhteisöämme. Pahin tilanne on tietysti sota, jossa kansalaisilla on ehdoton velvollisuus puolustaa isänmaata.

Koronapandemiassa on nyt siirrytty vaiheeseen, jossa velvollisuudet menevät mielestäni oikeuksien edelle. Yhteiskunnan normaali toiminta on ollut pian kahden vuoden ajan enemmän tai vähemmän rajoitettuna. Siitä on ollut merkittävää haittaa sekä kansalaiselle että kansantaloudelle. Sairaalat täyttyvät rokottamattomista potilaista, jotka vievät muilta oikeuden päästä akuuttiin hoitoon.

Tässä tulee esiin myös eettinen velvollisuus, johon akateemikko Ilkka Niiniluoto jokin aika sitten julkaistussa mielipidekirjoituksessaan viittasi (HS 11.11.). Sairaalahenkilökunta tekee työtään jaksamisen äärirajoilla, ja ilmassa on koko ajan uhka taudin leviämisestä uusien varianttien syntymisen vuoksi, kuten Etelä-Afrikasta juuri tulleet tiedot kertovat.

Tässä tilanteessa kaikkien, joilla ei ole lääketieteellistä tai vastaavanlaista estettä, on velvollisuus ottaa rokote. Hallituksen tulisi nyt vihdoin päättää koronapassin laajasta käyttöönotosta. Sen kautta velvollisuutensa jo hoitaneet vapautuisivat rajoitteista, ja yhteiskunta – muun muassa pitkään vaikeuksissa ollut ravintola-ala – voisi toimia liki normaalilla tavalla.

Risto Ihamuotila

Helsingin yliopiston kansleri emeritus

