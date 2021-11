Suomalaisia tulee kannustaa ottamaan ensimmäinen, toinen sekä kolmas rokotusannos heti, kun oma vuoro tulee.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek on esittänyt kriittisiä kommentteja kolmannen rokoteannoksen vaikutuksesta erikoissairaanhoidon kuormitukseen (HS 24.11.). Hän on perustellut näkemystään sillä, että kahden annoksen suoja vakavaa sairastumista vastaan säilyy tutkimusten mukaan hyvänä ja kolmannesta annoksesta on vain vähän apua. Perustelu on ongelmallinen kahdella tapaa.

Vaikka kahdesti rokotetun riski sairastua vakavasti on pieni, rokotettujakin joutuu sairaalahoitoon (Husin koronapotilaista noin 30 prosenttia), kun tartuntoja väestössä on paljon. Kolmannen annoksen lisäteho vakavaa sairastumista vastaan on kahteen annokseen verrattuna erittäin suuri, noin 90 prosenttia. Husin vs. johtajaylilääkärin Jari Petäjän mukaan kolmas rokotus vähentäisi rokotettujen potilaiden lukumäärää ja siten helpottaisi sairaaloiden painetta.

Merkittävin ongelma Nohynekin arviossa on kuitenkin se, että siinä ei oteta huomioon tartuntojen vähenemistä väestötasolla lisärokotusten avulla. Virus ei juurikaan tartu kolmesti rokotettuihin, ja kun heidän määränsä kasvaa, viruksen kyky levitä väestössä heikkenee. Tällä strategialla saatiin tartunnat Israelissa alkusyksyllä nopeasti kuriin. Kahden annoksen hiipuva suoja tartuntoja vastaan on yksi syy tartuntojen kasvuun syksyn aikana Suomen pidemmästä annosvälistä huolimatta.

Vaikka pysyvän laumasuojan saavuttaminen kolmen annoksen avulla ei välttämättä onnistu, niistä on epidemian hallinnassa ja terveydenhuollon kapasiteetin suojelussa erittäin merkittävää hyötyä.

Tartuntojen pienempi määrä väestössä suojaa sekä rokottamattomia – kuten lapsia – että niitä yhdesti tai kahdesti rokotettuja, joiden kohdalla rokotteen suoja ei riitä estämään vakavaa sairastumista. Tämä todetaan sekä Euroopan tautiviraston että valtioneuvoston uuden rokotusstrategian suosituksissa. Tartuntojen lähes vapaan leviämisen strategiaa on Suomessa tänä syksynä kokeiltu varoituksista huolimatta, ja se on johtanut tai johtamassa ennätysmäiseen sairaalahoidon tarpeeseen, kiireettömän hoidon lykkäyksiin ja uusiin rajoituksiin.

Olemme Hanna Nohynekin kanssa samaa mieltä siitä, että ensimmäisen ja toisen rokotuksen ottaminen on erittäin tärkeää. On kuitenkin valitettava tosiasia, että ensimmäisen annoksen kattavuus yli 12-vuotiailla kasvaa enää vain hitaasti, kun taas kahden rokotteen saaneiden suoja heikkenee koko ajan. Suomalaisia tulee siksi kannustaa ottamaan ensimmäinen, toinen sekä kolmas rokotusannos heti, kun oma vuoro tulee. On järkevää rokottaa huolellisesti edes se osa väestöstä, joka on halukas ottamaan rokotteen. Uusi koronavirusmuunnos omikron todennäköisesti tekee hyvästä rokotesuojasta entistä tärkeämpää ja myös muistuttaa meitä siitä, kuinka tärkeää on samanaikaisesti edistää maailmanlaajuista rokotekattavuutta.

Koronavirus on edelleen niin vaarallinen, että tartuntojen määrä on pidettävä kurissa terveydenhuollon ja yhteiskunnan suojelemiseksi. Kolmansien rokoteannosten laajamittainen jakelu ripeään tahtiin on erittäin tärkeä keino tämän saavuttamiseksi.

Tuuli Lappalainen

professori, genomiikan infrastruktuurin johtaja

Kungliga Tekniska Högskolan, Tukholma

Marjukka Myllärniemi

professori, keuhkosairaudet

Hus ja Helsingin yliopisto

Lasse Lehtonen

professori, diagnostiikkajohtaja

Hus ja Helsingin yliopisto

Mark Daly

johtaja, Suomen molekyylilääketieteen instituutti FIMM

Helsingin yliopisto

