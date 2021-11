On järjetöntä jättää lapset vaille kasvomaskin antamaa suojaa

On jo aika palata Husin huhtikuiseen kantaan ja laajentaa maskisuositus esikouluun asti.

Maailman terveysjärjestö (WHO) antoi ohjeen lasten kasvomaskin käytöstä elokuussa 2020: 12 vuotta täyttäneille samat säännöt kuin aikuisille ja 6–11-vuotiaille paikallisviranomaisen harkinnan mukaan tietyt näkökohdat huomioon ottaen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos heräsi WHO:n ohjeeseen tammikuussa 2021 laskien alaikärajan 12 vuoteen sen perusteella. THL torjui huhtikuussa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) ehdotuksen laajentaa maskien käyttö 6–11-vuotiaisiin.

Ranskassa maskia suositellaan 6-vuotiaille esikoulussa, ja koulussa se on pakollinen. Suomalaisilta lapsilta varmasti onnistuu maskin käyttö, kun ranskalaisiltakin onnistuu.

Syyskuussa Yhdysvalloissa julkaistiin kaksi selvitystä, joissa vertailtiin erilaisia koulumaskisääntöjä noudattavia piirikuntia. Yhden vertailun mukaan maskittomien piirikuntien kouluissa esiintyi vähintään kaksi koronatapausta kahden viikon aikaikkunassa 3,5 kertaa niin usein kuin maskillisten piirikuntien kouluissa. Toisessa vertailussa todettiin vähäisempi tartuntojen kasvu niissä piirikunnissa, joiden kouluissa käytettiin maskeja.

Tästä huolimatta THL purki lokakuussa kansallisen koulumaskisuosituksen opetus- ja kulttuuriministeriön kautta julkaistussa ohjeessa.

Nyt, kun pääkaupunkiseudulla on onnistuttu palauttamaan maskit 12-vuotiaille paikallisesti, on jo aika palata Husin huhtikuiseen kantaan ja laajentaa suositus esikouluun asti. On järjetöntä jättää lapset vaille suojatoimia Euroopan lääkeviraston jo hyväksymän rokotteen antamista odotellessa.

Henri Sivonen

diplomi-insinööri, ekaluokkalaisen isä

Helsinki

