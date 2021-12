Jotkin asiat sikojen elämässä ovat menneet hyvään suuntaan, toiset huonoon, sanoo eläinten hyvinvoinnin tutkija.

Itsenäisyyspäivän tienoilla mediassa on tapana julkaista juttuja, joissa kerrataan Suomen menestys­tarinaa. Sitä, kuinka köyhästä maasta tuli yksi maailman toimivimmista yhteiskunnista, jossa asuu maailman onnellisin kansa. Elinajanodote on pidentynyt ja aineellinen hyvinvointi kasvanut.

Jokin aika sitten katselin suku­albumista viime vuosisadan puoli­välissä otettuja kuvia, joissa seistään lehmän kanssa pellon laidassa. Aloin miettiä, onko itsenäinen Suomi ollut menestystarina myös tuotantoeläimille?

Soitan Helsingin yliopiston eläinten hyvinvointitieteen professorille Anna Valrosille.

Valrosin mielestä kysymykseen on vaikea antaa yksiselitteistä vastausta, sillä 1960-luvulle saakka maatiloja oli paljon ja niissä eläimiä vähän. Sitten alkoi tehotuotanto ja tilakokojen kasvu.

Valros itse on tutkinut erityisesti sikojen hyvinvointia. Jotkin asiat sikojen elämässä ovat Valrosin mukaan menneet hyvään suuntaan, toiset huonoon.

Yksi sikaa kohdanneista hyvistä asioista on terveydenhoito. Aiemmin sikoja kuoli sairauksiin, jotka ovat nykyeläinlääketieteelle pikkujuttu.

Toinen myönteinen kehityskulu on ravinto. Valros on kuullut tarinoita, kuinka aliravitut eläimet jouduttiin aikanaan kantamaan ulos talven jäljiltä. ”Nyt rehu on ravitsevampaa, ja ruokaa on riittävästi.”

Sitten on kehityskulkuja, jotka ovat Valrosin mielestä menneet sikojen kannalta heikompaan suuntaan. Yhtä niistä voisi kutsua ihmistermein itsensä toteuttamiseksi.

”Sioilla on sisäsyntyinen tarve tehdä töitä ruoan eteen. Luontaisesti sika etsii ruokaa noin kahdeksan tuntia päivässä. Nykyään halutaan varmistaa, että siat tuottavat hyvin, joten niille on tarjolla säännöllisesti laadukasta rehua. Syömiseen menee alle tunti päivässä.”

Aikanaan siat pääsivät kesäisin ulos ja tutkimaan ympäristöään. Nykysika on sisällä tyypillisesti koko elämänsä.

”Ihminen voi täyttää kehityksen suoman vapaa-ajan harrastuksilla, mutta sioilla tätä mahdollisuutta ei ole.”

Myöskään sikojen elinikä ei ole kehittynyt yhtä suotuisasti kuin ihmisten.

”Käsitykseni mukaan ennen emakkoja pidettiin usein niin kauan kuin ne porsivat. Nyt emakko elää 2–4 vuotta. Se voisi elää yli 15-vuotiaaksi. Emakot poistetaan, kun ne eivät ole tuottavia.”

Valros muistuttaa, ettei tuotantoeläinten hyvinvointi ole edennyt lineaarisesti kohti parempaa tai huonompaa.

1960- ja 1970-luvuilla tuotantoa tehostettiin eläinten hyvinvoinnin kustannuksella. Silloin yleistyivät muun muassa porsitushäkit, joihin emakot suljetaan ennen synnytystä aina possujen vieroittamiseen asti. Nyt valtio tukee häkeistä luopumista.

”Uskon, että olemme menossa eläinten hyvinvoinnissa parempaan päin ja tiede edellä.”

Ehkä vielä joskus Suomessa voidaan kertoa menestystarinaa myös muiden kuin ihmislajin hyvinvoinnista.

Kirjoittaja on HS:n hyvinvointitoimituksen toimittaja.