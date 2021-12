Malmin kentän rakentaminen asuinkäyttöön on kardinaalivirhe

Malmin lentokentän arvoja ei pidä tuhota. Kentän voimavarat on tunnistettava ja ne tulee nähdä tulevaisuuden rikkautena.

Malmin lentokentän muuttaminen asuinkäyttöön olisi suuri virhe. Alueen maaperä ei sovellu asuntorakentamiseen. Se vaatisi valtavan määrän teräsbetonipaaluja, joiden hiilijalanjälki tulee olemaan karmea.

Infran ja asuntojen rakentaminen kostealle maaperälle on kallista. Kentän kulttuuri- ja luontoarvojen lisäksi tuhoutuisi sään ääri-ilmiöitä tasaava kosteikko, joka toimii erinomaisena hulevesien imeytysaltaana. Vihermassan kanssa kentän hiilikädenjälki on suurempi kuin sen tuottama ”hiilireppu”.

Lentämistä on pyritty demonisoimaan monin tavoin. Se on leimattu eliitin harrastukseksi, joka aiheuttaa melua ja saasteita. Heppoisin perustein muodostettujen mielikuvien vangiksi ei pidä jäädä. On nähtävä tulevaisuuteen.

Ilmailutoiminta Malmin kentällä on maaston kannalta paras mahdollinen käyttötarkoitus, jolla on lisäksi suunnaton potentiaali. Lentäminen sähköistyy ja meluhaitat poistuvat. Helsingin sisällä, hyvien yhteyksien äärellä oleva pienlentokenttä tarjoaa niin yrityksille ja tavaralogistiikalle kuin etätyön tekemiselle ja vapaa-ajan vietolle ketterän ja ekologisen tavan siirtyä paikasta toiseen. Näin se edesauttaa myös koko Suomen säilymistä elävänä.

Vetoan Helsingin kaupunginvaltuuston päättäjiin: Malmin lentokentän arvoja ei pidä tuhota. Kentän voimavarat on tunnistettava ja ne tulee nähdä tulevaisuuden rikkautena. Meillä on juuri tässä ja nyt aarre, jota kannattaa ekologisista, kulttuurisista, toiminnallisista ja taloudellisista syistä kehittää ilmailutoiminnan omilla ehdoilla.

Maire Mattinen

arkkitehti, Espoo

