Itsekeskeisyys on uusi normaali

Itsenäisyyspäivä muistuttaa yhteisöllisyydestä. Isovanhempamme lähtivät maanpuolustustehtäviin, eikä heiltä kyselty erityistä halukkuutta, vaikka hintana saattoi olla elämä.

Nyt yhteiskunnallisessa kriisitilanteessa kysymme, onko terveydenhuollon henkilökunnalta lupa tiedustella koronarokotteen ottamisesta. Kasvomaskin käyttö tuntuu pahalta. Kysymme, onko meillä oikeus kieltäytyä rokotteesta ja saada tehohoitoa, vaikka toiset jäisivät takiamme ilman. Yksilön oikeudet ovat ensisijaisia.

On vakava itsetutkiskelun paikka. Itsekeskeisyys on uusi normaali. Ajatus osallistumisesta yhteisön suojelemiseen on vieras. Jos joutuisimme olosuhteisiin, joissa itsenäisyytemme luotiin, miten meidän kävisi?

Niina Rita

terveyspsykologian erikoispsykologi, Espoo

