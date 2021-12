Youtube on maksanut sisällöistä

Jatkamme yhteistyötä, jotta tekijänoikeusdirektiivi toteutetaan tavalla, joka tuottaa hyötyä oikeudenhaltijoille, alustoille ja käyttäjille.

Tekijänoikeusjärjestöt kirjoittivat (HS Mielipide 23.11.) EU:n tekijänoikeuslainsäädännöstä Suomessa. Kirjoittajien mukaan Youtube kuvittelee ”voivansa levittää sisältöjä sopimatta ja maksamatta sisällön tekijöille ja tuottajille asianmukaisia korvauksia sisältöjen käytöstä”.

Näin ei ole. Youtubella on lisenssisopimuksia kaikkialla Euroopassa, myös Teoston/Polariksen kanssa Suomessa. Olemme sijoittaneet tekijänoikeuksien hallintaan, kuten Content ID -järjestelmään. Tämän ansioista olemme kolmen viime vuoden aikana maksaneet yli 26 miljardia euroa tekijöille, artisteille ja mediayhtiöille. Musiikkiteollisuudelle olemme maksaneet 3,6 miljardia euroa pelkästään kuluneen vuoden aikana. Tästä yli 30 prosenttia on peräisin Youtuben käyttäjien tekemistä videoista.

Youtube uskoo, että sisällön hallintaoikeuden antaminen oikeudenhaltijoille on terveen liiketoiminnan ja luovuuden avain. Olemme useiden vuosien ajan työskennelleet oikeudenhaltijoiden, kuten levy-yhtiöiden, musiikin tekijänoikeusjärjestöjen, elokuvien ja television tekijöiden kanssa, jotta he voivat tunnistaa ja hallita sisältöään ja sitten valita joko eston tai kaupallistamisen. Content ID:n tunnistuksista 90 prosentissa tapauksista oikeudenhaltijat päättävät sallia sisällön jäämiseen Youtubeen. Keskustelu tekijöiden oikeuksien turvaamisesta, luovan alan tukemisesta ja tekijänoikeuslainsäädännön päivittämisestä on keskeinen.

Samalla kun kunnioitamme oikeudenhaltijoiden perusoikeuksia, meidän on varmistettava, että tuemme digitaalisen maailman luovia aloja, kuten Youtube-sisällöntuottajia.

EU:n tekijänoikeuslainsäädäntöä kehitettäessä nämä näkökulmat on tärkeää pitää mielessä. Tuemme Euroopan tekijänoikeussääntöjen päivittämistä digiaikaan. Arvostamme hallituksen pyrkimystä varmistaa lainsäädännössä oikea tasapaino eri intressien välillä. Kehotamme lainsäätäjiä varmistamaan, että tarvittava oikeusvarmuus toteutuu ja ihmiset voivat edelleen luoda, ladata ja löytää sisältöä avoimessa internetissä. Jatkamme yhteistyötä, jotta tekijänoikeusdirektiivi toteutetaan tavalla, joka tuottaa hyötyä oikeudenhaltijoille, alustoille ja käyttäjille.

Heidi Jern

yhteiskuntasuhteiden päällikkö, Google Suomi

