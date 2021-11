Janchi Hamberg kertoi mielipidekirjoituksessaan (HS 30.11.) ”piikkikammoisten” tunteista. Olen työkseni pistellyt potilaita neulalla yli 40 vuoden ajan ENMG-tutkimuksissa eri puolille vartaloa ja suorittanut lihaskoepalojen ottamista – ja siis tottunut aiheuttamaan pistokipua myös lukuisille piikkikammoisille.

Ensiksikin terävätunto ihossa on epätasaisesti jakautunut. Tunto on herkkä esimerkiksi sormenpäässä, ja huomattavan epäherkkä esimerkiksi hartialihaksen kohdalla, johon rokotus suunnataan. Nykyiset pistoneulat on tehty viistoiksi niin, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän ihotraumaa. Ihon alaisilla kudoksilla, etenkin lihaskudoksella, ei ole omaa kiputuntoa. Tiedän tämän tekemieni lihaskoepalojen perusteella. Piston jälkeen ei koidu uutta teräväkipua.

Nämä järkiselitykset eivät vie pois piikkikammoa. Pelosta on hyvä kertoa toimenpiteen suorittajalle, joka on siihen tottunut. Nuorten pyörtymisherkkien on myös kerrottava asiasta ja varauduttava olemaan hetki pitkällään. Pyörtyminen ei tapahdu heti. Ensin sisälmyshermosto säikähtää, sydämen syke nousee ja sitten aivot tajuavat, ettei tässä mitään vaaraa olekaan. Syke hidastuu etenkin nuorella pitkällä urheilijalla, ja pyörtymisen tunne tulee siis muutaman minuutin viiveellä. Se siis kertoo lähinnä sen, että sisälmyshermosto toimii tehokkaasti eikä ole mikään kielteinen piirre.

Pieniä toimenpiteitä varten apteekeissa on saatavilla puudutevoiteita ja -laastareita, jotka asetetaan pistokohdalle hyvissä ajoin, aikuisilla 60 minuuttia ennen toimenpidettä. Apteekin henkilökunta osaa neuvoa tarkemmin. Tämä voi olla helppo apu pistokammoisille lapsille ja aikuisille.

Tapani Salmi

kliinisen neurofysiologian erikoislääkäri, dosentti, Helsinki

