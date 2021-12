Miksi osa ihmisistä ei ota rokotetta, vaikka se on äärimmäisen helppoa ja lisäksi maksutonta? Oma arvioni on, että piikkikammo on luultua merkittävämpi syy. Sitä vain kehdata myöntää, ja omaa rokotusvastaisuutta ehkä perustellaan muilla syillä.

Olisiko mahdollista järjestää erilliset rokotuspisteet piikkikammoisille? Siellä hoitajat huomioisivat pelkotilat. Asiakas saisi olla vaikka makuulla. Vertaistuki muilta samaa kammoa potevilta odotustiloissa ei myöskään olisi pahitteeksi.

Olen myös ihmetellyt, miksi monet koronavirukseen liittyvät uutiset kuvitetaan piikityksellä. Emmekö me kaikki jo tiedä, miten toimenpide tehdään? Piikittäminen on epämiellyttävää katsottavaa, vaikkei edes olisi piikkikammoa.

Mikko Meronen

Espoo

