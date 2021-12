Tavallisen kansalaisen kohdalla rahoituksen riittämättömyys näkyy erityisesti oikeudenkäyntien pitkänä kestona.

Sixten Korkman toi kolumnissaan (HS 30.11.) esille merkittävän havainnon Suomesta: kansalaiset luottavat toisiinsa ja yhteiskunnan instituutioihin enemmän kuin muualla.

Instituutioista yksi tärkeimmistä on toimiva oikeudenhoito. Oikeudenhoidossa kyse on valtion ydintehtävästä, jonka tehokkaalla ja luotettavalla toiminnalla on keskeinen merkitys vakauden ja turvallisuuden kannalta. Tämä on valttikortti, jonka arvoa on vaikea ymmärtää ennen kuin se menetetään.

Eduskunnan lakivaliokunta on toistuvasti useiden vuosien ajan kiinnittänyt vakavaa huomiota tuomioistuinlaitoksen ja muun oikeudenhoidon liian niukkaan perusrahoitukseen. Tavallisen kansalaisen kohdalla rahoituksen riittämättömyys näkyy erityisesti oikeudenkäyntien pitkänä kestona. Lakivaliokunta on myös katsonut, että valtiontaloudellisesti lisäbudjetoinnin tarve ei ole euromääräisesti suuri. Huomautukset eivät kuitenkaan vaikuta herättävän poliitikoissa kovin suuria intohimoja.

Oikeudenkäyntien keston lisäksi toisena ongelmakohtana on julkisen oikeusavun tila. Iso osa suomalaisista ei ylipäänsä ole oikeutettu julkiseen oikeusapuun siksi, että sitä koskevat tulorajat on asetettu niin alhaisiksi. Samalla valtion oikeusapupalkkioita ei ole sidottu indeksiin, ja ne ovat jääneet siinä määrin jälkeen markkinahinnoittelusta, että osa yksityisistä lakimiehistä ei halua enää hoitaa oikeusapuasioita. Tämä kokonaisuus johtaa eriarvoistumiseen: hyvätuloisilla on mahdollisuus puolustaa oikeuksiaan samalla kun pieni- ja keskituloiset joutuvat arvioimaan, onko heillä varaa hakea oikeutta.

Valitettavasti meidän ei tarvitse hakea kaukaa esimerkkejä valtioista, joissa oikeudenhoito on päästetty murenemaan tai jopa kriisitilaan. Onko Suomella varaa menettää valttikortti, jonka turvaaminen ei edes edellyttäisi rahallisesti suuria panostuksia?

Mikko Laapas

lakimies, varatuomari

luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, Helsinki

