Kaleva analysoi Ruotsin uuden pääministerin Magdalena Anderssonin ja hänen sosiaalidemokraattisen vähemmistöhallituksensa urakkaa.

”Hallitusta on jo kuvattu hauraaksi, mutta oppositiossakaan tuskin on suurta halua viedä maata uuteen hallituskriisiin. Sekavia kuvioita ja hämmennyksen hetkiä on maassa nähty viime päivinä määrä, jollaista ei ole tavattu liittää ruotsalaiseen politiikkaan.”

”Nyt maassa on ilmeinen tarve rauhoittaa tilanne. Se ei kuitenkaan tarkoita, että oppositio päästäisi hallituksen helpolla. Jo vaalien lähestyminen takaa sen.”

”Moni ruotsalainen lienee nyt tyytyväinen ainakin siitä, että maassa on viimein naispuolinen pääministeri. Muissa Pohjoismaissa sellaiset ovat tuttuja. Tasa-arvon soihdunkantajana mielellään esiintyvässä maassa 34. kerta sanoi toden.”

”Kymmenessä kuukaudessa mikään hallitus ei tee ihmeitä, mutta Anderssonin johtamaan kabinettiin kohdistuu silti kovia odotuksia. Suurin haaste on maan jengirikollisuuden taltuttaminen. – – Kyseinen ilmiö on kansankodin massiivinen epäonnistuminen. Se kertoo, että siirtolaisuudesta suuresti hyötyneessä maassa tulijoiden integroimisessa on tehty myös raskaita virheitä.”

Maaseudun Tulevaisuus varoittaa ruokakriisin mahdollisuudesta.

”Maailman ruokahuolto toimii käytännössä kädestä suuhun, koska mitään massiivisia ruokavarastoja ei ole. Tästä syystä heikko sato tai esimerkiksi energiakriisi heiluttavat ruuan hintaa rajusti.”

”Suomessa ei ole varmuusvarastoissa rehuviljaa, mutta varastoista löytyy leipäviljaa, viljan ja heinän siemeniä sekä rehuvalkuaista. Leipäviljaa pitää valtioneuvoston päätöksen mukaan olla valmiusvarastoissa kuuden kuukauden tarvetta vastaava määrä.”

”Heikon satovuoden takia viljojen hinnat ovat nousseet kaikkialla historiallisen korkeiksi. – – Rehuviljan lisäksi leipäviljan hinta on korkealla.”

”Viljan hinnan alenemista ei ole näköpiirissä, koska lannoitteiden hinnat ovat nousseet rajusti energian hinnan perässä. Energiakriisi vaarantaa myös ruuan tuotannon. Euroopassa monet lannoitetehtaat ovat rajoittaneet tuotantoaan korkean energian hinnan takia, eikä tuottajilla olisi varaakaan ostaa lannoitteita. Lannoitepulan ennakoidaankin pienentävän ensi vuonna maailman viljasatoja.”

”Ruualla tehdään myös kovaa politiikkaa. Venäjä ja Kiina rajoittavat lannoitteiden vientiä ja turvaavat oman maan ruuantuotannolle edulliset lannoitteet. Maailmanpolitiikassakin valta on sillä, kenen vyöllä ovat ruoka-aitan avaimet.”