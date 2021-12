Toimivissa työyhteisöissä opettajat siirtävät osaamisen pääomaa kaikille tiimin jäsenille.

Päiväkotien nykyiset ongelmat, opettajapula yhtenä niistä, ovat kyteneet jo vuosia. Ongelmat johtuvat aikaisempien vuosien liian pienistä koulutusmääristä, monitulkintaisista mitoitusasetuksista ja säästöistä – eivät kelpoisuusehtojen muutoksista.

Useat tutkimukset ovat kiistatta osoittaneet, että laadukas varhaiskasvatus edellyttää lapsen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin syvällisesti perehtynyttä henkilöstöä. Näin vahvistetaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja ehkäistään kasautuvia oppimisen ja tunne-elämän vaikeuksia. Laadukas ja tavoitteellinen varhaiskasvatus on koulutuksellisen ja sosiaalisen tasa-arvon toteutumisen perusta.

Tämä on tavoitteena varhaiskasvatuslaissa, jossa painotetaan osaamistason nostoa ja siihen tähtäävää henkilöstörakenteen muutosta. Lasten hyvinvoinnin näkökulmasta on surullista, jos tavoite kyseenalaistetaan. Henkilöstörakenteen korjaaminen kestää aikansa ja vaatii usean tahon saumatonta yhteistyötä ja jaettua ymmärrystä toiminnan tavoitteista.

Varhaiskasvatuksen valtakunnallinen arviointi osoitti, että varhaiskasvatuksen laatu on monin paikoin hyvää, mutta päiväkotien väliset tasoerot ovat suuria. Osaamisen puutteita on erityisesti kielen kehityksen tukemisessa, taidekasvatuksessa ja alle kolmivuotiaiden toiminnassa. Arviointiin vastanneista työntekijöistä osa koki, että heiltä vaaditaan liikaa. Tämä on ymmärrettävää, sillä kysymys on vaativasta työstä ja nykyisellään enemmistöllä päiväkotien henkilöstöstä on jokin muu kuin varhaiskasvatuksen opettajankoulutus. Uudessa henkilöstömitoituksessa opettajien määrää kasvatetaan maltillisesti.

Omat tutkimuksemme osoittavat, että pedagoginen sensitiivisyys ja emotionaalinen läsnäolo on vahvaa erityisesti opettajilla. Toimivissa työyhteisöissä opettajat siirtävät osaamisen pääomaa kaikille tiimin jäsenille. Siitä hyötyvät kaikki – erityisesti lapset. Jokainen lapsi ansaitsee parasta, ja tulevaisuuden kannalta ensimmäiset kolme vuotta ovat monella tavalla ratkaisevia. Sensitiivinen läsnäolo ja lasten tarpeisiin vastaaminen edellyttävät ymmärrystä vuorovaikutuksen merkityksestä, kykyä havainnoida temperamentiltaan erilaisten lasten joskus vähäisiäkin viestejä ja taitoa vastata niihin oikea-aikaisesti myös lapsiryhmän tasolla. Siihen ei riitä pelkästään hyvä tahto ja kaksi kättä.

Opettajankoulutuksessa rakennetaan ymmärrystä oman sensitiivisyyden merkityksestä lasten optimaalista kehitystä ja hyvinvointia vahvistavien toimintaympäristöjen luomisessa. Koulutuksessa painotetaan myös toimivan tiimityön tärkeyttä lasten hyvinvointiin tähtääviin yhteisiin tavoitteisiin pyrittäessä.

Nina Sajaniemi

varhaiskasvatuksen professori Itä-Suomen yliopisto

Satu Valkonen

varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

Eeva-Leena Onnismaa

varhaiskasvatuksen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto

