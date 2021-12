Hämeen Sanomat kommentoi Suomen luontopaneelin esitystä Suomen metsien merkittävästä lisäsuojelusta.

”Esitys on raju ja sen toteuttaminen maksaisi miljardeja ja taas miljardeja euroja.”

”Monin tavoin ainutlaatuisen arvokasta suomalaista luontoa on suojeltava, mutta samalla on tajuttava, että näin toteutettuna sillä on tavattoman kallis taloudellinen hintansa.”

”Kysymys on koko suomalaisesta elämäntavasta ja talouden tukipilarista myös arvoiltaan ja asenteiltaan muuttuvina aikoina: metsästä ja omistajan oikeudesta siihen.”

”Avoimia kysymyksiä on esityksen jälkeen kuin metsässä puita: Mikä on metsistä eläneen ja elävän Suomen ja suomalaisten metsäomistajien vastuu? Miten käy metsäteollisuuden? Onko metsiensuojeluun sitouduttu vain periaatteessa vai myös käytännössä?”

”Suojelutarve kohdistuisi erityisesti eteläisen Suomen metsiin, joista nykyisin on suojeltu tiukasti vain 3 prosenttia. – – Tiukan suojelun piiriin tulisivat EU-tavoitteiden mukaisesti kaikki jäljellä olevat vanhat ja luonnontilaiset metsät ja yhteensä vähintään 10 prosenttia metsäpinta-alasta kaikissa Suomen maakunnissa.”

Savon Sanomat täsmentää, että luontopaneelin laskelman mukaan metsäluonnon turvaavan suojelun kohdentaminen maksaisi Suomessa 6,8 miljardia euroa.

”Kun suojelu toteutetaan tulevien yhdeksän vuoden aikana, vuotuiseksi kustannukseksi tulee 760 miljoonaa euroa.”

”Luontopaneeli katsoo metsiä yhdellä silmällä, ekologian näkökulmasta. Niinpä mietintö sivuuttaa suojelun kumuloituvat vaikutukset kansantalouteen. Sinänsä metsänomistajille idea metsien suojelun korvaamisesta vähintään täydestä arvosta ja verottomasti on siedettävä lähtökohta suojelulle. Vapaaehtoisuus on taas metsien lisäsuojelun välttämätön edellytys.”

”Jos sanotaan, että suojelurahat otetaan samasta paikasta kuin metsäteollisuuden ja metsätalouden tuet, silloin jää huomiotta se, että metsäklusteri tuottaa kansantalouteen valtavan arvonlisän, josta tukina palautetaan vain pieni osa. Suojelu estää arvonlisän syntymistä.”

”Metsäluonto muuttuu koko ajan ilmastonmuutoksen vuoksi, ja muutos on yli kaksi kertaa niin nopeaa kuin muualla maassa keskimäärin. Johtopäätöksen luulisi sen vuoksi olevan, että hiilinielua pitäisi kasvattaa eli Suomen metsien kasvua pitäisi kiihdyttää.”

”Vaadittuun metsien laajamittaiseen museointiin ei ole varaa, jos on tarkoitus korvata fossiilisia polttoaineita ja torjua ilmastonmuutosta.”