Perusterveydenhuolto on Suomessa aliresursoitu. Pirkanmaalaiset terveyskeskuslääkärit Joel Kontiainen ja Riku Metsälä kirjoittivat (HS Mielipide 28.11.) perusterveydenhuollon romahtamisesta. Lääkärille pääsyä voi joutua odottamaan useita viikkoja. Tilanne kuitenkin vaihtelee maan eri osissa ja myös hyvin toimivia terveyskeskuksia on. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) selvityksen mukaan keväällä 2021 kiireettömälle lääkärin vastaanottokäynnille pääsi viikossa yli 60 prosentissa kaikista käynneistä. Alueelliset erot ovat kuitenkin huomattavia.

Mielenterveyspalvelut ovat esimerkki heikommin toimivasta perusterveydenhuollon osa-alueesta. Mielenterveyshoitoon pääsyä pitää odottaa pitkään, hoitosuhteet ovat katkonaisia ja psykoterapiaa on huonosti saatavilla.

Monilla toipuminen hidastuu, ja osa menettää työ- ja toimintakykynsä ja elämänhallintansa sairauden edetessä. Esimerkiksi masennustilan vuoksi jää vuoden sairausloman jälkeen kuntoutustuelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle yli 4 000 ihmistä vuosittain. Psykiatrina tiedän, että masennukseen on olemassa tehokkaita hoitoja – vain resurssit puuttuvat. Masennuksesta toipumisen ennuste on lähtökohtaisesti hyvä. Liian paljon on kuitenkin ihmisiä, jotka jäävät ilman tehokasta hoitoa. Tästä aiheutuu paljon kärsimystä potilaille ja heidän läheisilleen.

Varhainen tuki mielenterveysongelmista kärsiville on edullisempaa kuin se, että ihminen jätetään ilman hoitoa, kunnes hänen sairautensa pahenee ja vaatii kalliimpaa erikoissairaanhoitoa. Inhimillisen kärsimyksen hintaa ei voi rahassa mitata, mutta senkin määrä vähenisi, jos potilaat saisivat nopeasti tehokasta hoitoa.

Onko meillä varaa parempiin mielenterveyspalveluihin? Yhteiskunnalla on nyt varaa maksaa mielenterveyshäiriöistä aiheutuvat noin 11 miljardin euron vuosittaiset kustannukset. Tällainen summa kertyy, kun mukaan lasketaan varsinaisten hoitokulujen lisäksi epäsuorat kustannukset, joista arvioidaan kertyvän kaksi kolmannesta koko kustannustaakasta. Epäsuoria kustannuksia aiheutuu sosiaalipalveluista, sairauslomista, työkyvyttömyyseläkkeistä ja työpanosten menetyksistä. Sijoitus mielenterveyshoitoon tuottaa hoitokulujen kattamiseen tarvittavan lisärahoituksen vähentyvistä epäsuorista kustannuksista.

Vuoden 2023 alussa Suomessa aloittavat hyvinvointialueet. Silloin on mahdollisuus kehittää entistä vahvempi perusterveydenhuolto, jonka keskeisenä osana ovat riittävät mielenterveyspalvelut.

Jukka Kärkkäinen

lääketieteen tohtori, psykiatrian erikoislääkäri

asiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

