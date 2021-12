Kevyen liikenteen siltayhteys Siltasaareen vähentäisi Pitkänsillan ruuhkia.

Helsingin Siltasaaressa asuvana ja päivittäin Pitkänsillan ylittävänä on vaikea pitää ehdotettua uutta kevyen liikenteen siltayhteyttä Kaisaniemen ja Siltasaarenkärjen välille tarpeettomana. Pitkäsilta on jo nykyisin jalankulkijoille ja pyöräilijöille ruuhkainen. Pahin solmukohta on sillan eteläpää, jossa risteävät itä–länsi- ja pohjoinen–etelä-suunnan keskeiset kevyen liikenteen reitit.

Jos kevyt liikenne yhtään kasvaa, sillankorvan sumpusta tulee ajoittain sietämätön. Uusi silta veisi ison osan tästä liikenteestä väljemmille reiteille. Siltasaarelaisten lisäksi uusi väylä ilahduttaisi etenkin kalliolaisia.

Ruuhkaa Unioninkadun sillankorvassa helpottaisi myös se, jos kevytrakenteinen väylä voitaisiin rakentaa itä–länsi-suunnan kulkijoille Pitkänsillan ali samaan tapaan kuin Tampereen Hämeensillan ali.

Kaisaniemen lippakioskin kupeessa työtään usein tekevien liikennelaskijoiden tehtäviin kannattaisi lisätä kevyen liikenteen tarkkailu, jos niin ei vielä ole. Tuloksista saisi tärkeää tietoa alueen kevyen liikenteen kehittämisen pohjaksi.

Pitkänsillan ruuhkaa lienee lisännyt Hakaniemen siltaremontti. Sen valmistuttua tilanne Pitkälläsillalla hieman helpottuu. Kaisaniemen, Kallion ja Siltasaaren jalankulkijoille suuremman ilon ja hyödyn tuovat talven suositut polut lahden poikki, ympärivuotisen toisi vain uusi silta.

Matti Sinko

Helsinki

