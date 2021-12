Puhjennut rengas on pyörätuolin käyttäjälle aina pieni katastrofi, josta ei ihan helpolla selvitä.

Tarja Myller Helsingin kaupungilta kirjoitti (HS Mielipide 1.12.) hiekoitussepelin käytöstä. Kirjoituksessa myönnettiin sepelin aiheuttamat ongelmat polkupyörien renkaille. Yksi katuverkoston käyttäjäryhmä on kuitenkin unohdettu kokonaan. Sepeli puhkoo ja kuluttaa myös pyörätuolien renkaita.

Polkupyörä on liikkumisväline ja henkilön liikkuminen on mahdollista ikävästä rengasrikosta huolimatta. Pyörätuoli on apuväline, jota ilman sen käyttäjä ei pysty liikkumaan, sisätiloissakaan.

Puhjennut rengas on pyörätuolin käyttäjälle aina pieni katastrofi, josta ei ihan helpolla selvitä. Yleensä tarvitaan monen henkilön työpanos, paljon suunnittelua, aikataulujen muutoksia – ja aikaa. Jos rengas menee puhki perjantaina, sen saa korjatuksi aikaisintaan joskus seuraavalla viikolla. Siihen asti ollaan ehkä ”ilman jalkoja”, koska pyörätuolia voi käyttää vain ehjillä renkailla. Tästä aiheutuu myös paljon kuluja. Terävä sepeli uppoaa paksumpaankin kumiin ja kulkeutuu renkaissa myös sisätiloihin lattiapintojen harmiksi.

Pyörätuolilla liikkuja on jalankulkija. Jalkakäytävällä tulisi voida talvisinkin liikkua ilman pelkoa renkaiden puhkeamisesta sepelin vuoksi. Kaikkien käyttäjien liikkumisen mahdollistamiseksi on tärkeää poistaa lumi kulkuväyliltä huolellisesti ja parantaa erityisesti kadunylitysten ympärivuotista esteettömyyttä.

Anna Nyström

kokemustoimija, Helsinki

