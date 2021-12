On se aika vuodesta, kun moni miettii, miten käyttää työnantajan tarjoaman verovapaan liikunta-, kulttuuri- tai hyvinvointietunsa. Hyvinvointietu on etutyypeistä uusin. Se on tarkoitettu nimensä mukaisesti työntekijän jaksamisen ja terveyden edistämiseen. Edulla voi maksaa esimerkiksi hammaslääkärin tai erikoislääkärin käyntejä sekä verikokeita tai fysioterapiaa.

Toivoisin, että edulla voisi jatkossa päästä myös ravitsemusterapiaan. Jo lievä ylipaino voi aiheuttaa monia vaivoja, mutta julkisen terveydenhuollon kautta ei ravitsemusterapeutille tällä perusteella vielä pääse. Maassa, jossa usein ylipainoon liittyvät sairaudet aiheuttavat ison osan sairauspoissaoloista, tämä olisi mielestäni varsin perusteltu kehitysehdotus.

Sara Tiinanen

Espoo

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.