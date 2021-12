Päijänteen virtakutuisten kalojen elinolosuhteet paranevat.

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti (30.11.), ettei sähköntuotanto Tainionvirrassa enää käynnisty. Säännöstelypato puretaan ja se korvataan veden alle rakennettavalla pohjapadolla, joka toimii niskana tulevalle Virtaankoskelle. Pohjapadon yläpuoliset vesistöt pysyvät ennallaan, mutta Päijänteen virtakutuisten kalojen elinolosuhteet paranevat. Kun vielä kaksi myllypatoa saadaan ohitettua, Suonteelta on vapaa yhteys kanooteille ja kaloille Jääsjärven kautta Joutsjärvelle, Nuoramoiselle ja edelleen Päijänteelle.

Kalojen kulku virrassa heikkeni jo 1800-luvulla, mutta 1950-luvulla rakennettu voimalapato esti vaelluksen kokonaan. Tilanne näytti muuttuvan vuonna 2003, kun paikallinen luontoaktiivi lähti osaomistajaksi voimalaan tarkoituksenaan rakentaa padolle viimein kalatie.

Kalatiehankkeesta alkoi viranomaisten ja voimayhtiön savotta. Yhteinen sävel katosi, kun vuonna 1863 myönnetyn, vuoden 1743 lakiin nojaavan luvan ei katsottu olevan voimassa 1950-luvulla tehdyille patorakenteille. Päädyttiin lakitupiin. Vuonna 2006 ympäristölupavirasto velvoitti voimalan hakemaan uutta lupaa. Vuonna 2012 ely-keskus määräsi turpiinit pysäytettäviksi. Aluehallintoviraston lupa tuli vuonna 2017, ja pitkä kierros sai ratkaisunsa Vaasan hallinto-oikeudesta vuonna 2019, kun lupa jäi vähäisin muutoksin voimaan. Toiminnanharjoittajan tulisi rakentaa kalatie. Voimalan saisi käynnistää vasta kalatien toimivuuden varmistuttua.

Tämä on lupaviranomaisten puolelta perusteltua: kalateiden toimivuus on epävarmaa ja kyseessä on Päijänteen helmi, vaelluskalastrategian kärkikohde vuosien takaa.

Toiminnanharjoittajan kannalta tämä on hankalaa: miten voi ennakolta varmistua kalatien toimivuudesta? Muutenkin kalatiet voivat tulla petomaisen kalliiksi. Leuhun- ja Hietamankosken kalateiden kustannukset arvioitiin esiselvitysvaiheessa 2,2 miljoonaksi euroksi. Ne maksoivat lopulta neljä miljoonaa. Mustionjoella lähdettiin kahdesta ja päädyttiin runsaaseen kolmeen miljoonaan.

Maa- ja metsätalousministeriön Nousu-hanke löysi Virtaan voimalalle kolmannen tien. Pato puretaan ja vaellusyhteys palautuu varmasti. Yhtiö saa korvauksen, joka perustuu arvioituihin nettotuottoihin, jotka voimayhtiö olisi saanut toimintaa jatkamalla ja kalatien rakennus- ja käyttökustannukset kohtaamalla.

Virtaan esimerkkiä tullaan seuraamaan vastaavissa kohteissa. Pieni voimala voi olla tuottoisa – ilman kalatievelvoitteita. Kalatievelvoitteet iskevät pienen voimalan suonta rajusti, mutta kaloille saadaan vain hieman helpotusta. Entä ilman velvoitteita? Virtavesien ekosysteemit ovat maassamme henkitoreissaan pienten ja suurten patojen takia. Pientäkin virtaa saattoi aikoinaan olla järkevää käyttää sähköntuotantoon. Nyt moni virta olisi arvokkaampi vapaana. Toimiva virtavesiekosysteemi on osa luonnon rakennelmaa, joka pitää meidät ylipäätään elossa. Ja kyllähän vapaa virta tarjoaa tukossa olevalle mielelle helpotusta.

Sen kun istut, katsot ja olet vaiti.

Antti Iho

erikoistutkija, Luonnonvarakeskus

