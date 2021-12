Tulojen tasaamisen sijasta voisi olla hyvä miettiä sellaista politiikkaa, joka mahdollistaisi tulojen kasvun kaikille.

Sixten Korkman pohti (HS Kolumni 30.11.) uusliberalismin ongelmaa tavalla, jota on miellyttävä jatkaa. Otsikko ”Uusliberalismi ei ollut tie onnelaan” oli hämmentävä, koska liberalismi ei – eikä mikään muukaan aate tai ideologia – voi luvata ihmisille onnea ja tyytyväisyyttä. Ainoa asia, jonka liberalismi takaa, on aineellisten elinolosuhteiden tasainen mutta suhteellisen hidas paraneminen.

Kaipasin Korkmanin käsitystä ja määritelmää uusliberalismista, koska se auttaisi jäsentämään keskustelua. Valitettavasti jokainen voi ymmärtää uusliberalismin mieleisellään tavalla, jolloin siitä on tullut eräänlainen olkiukko tai kaivon näkki.

Korkman vertasi Pohjoismaita anglosaksisiin maihin, joiden ongelmia hän selitti uusliberalismilla. On hyvä muistaa, että Britannian Thatcher ja Yhdysvaltain Reagan eivät kyenneet vähentämään valtion osuutta kansantaloudessa ja heidän jälkeensä valtion asema molemmissa maissa on vain vahvistunut. Tästä syystä on ongelmallista pitää näitä maita uusliberalismin puhtaina esimerkkeinä.

Korkman käytti termiä markkinafundamentalismi kuvaamaan uusliberalismin ongelmallisuutta. Ymmärtääkseni se ei kuvaa esimerkiksi Hayekin ja Friedmanin edustamaa klassista liberalismia, mutta se kuvaa paremminkin hallitsevaa neoklassista talousteoriaa, jota opetetaan kaikissa yliopistoissa ja jolla on huomattavasti vahvempi ja pysyvämpi jalansija julkisessa taloudessa ja markkinoilla kuin uusliberalismilla. Tästä syystä voisi olla hyvä ajatus korvata uusliberalismi neoklassisella talousajattelulla.

Korkman arvostaa tuloksiin perustuvaa tasa-arvoa ja eriarvoisuuden vähentämistä. Tässä meillä kaikilla riittää työsarkaa. Tässä ajattelussa unohtuu, että markkinataloudessa ihmisten tulot kehittyvät dynaamisesti. Ne, jotka tänään ansaitsevat vähän, ansaitsevat todennäköisesti jo lähitulevaisuudessa paljon enemmän. Tulojen tasaamisen sijasta voisi olla hyvä miettiä sellaista politiikkaa, joka mahdollistaisi tulojen kasvun kaikille.

Tätä tavoitetta neutraalin juridisen viitekehyksen varassa toimiva markkinatalous todennäköisesti palvelee paremmin kuin politiikka. Professori James K. Galbraith osoittaa laajaan empiriaan perustuvassa tutkimuksessaan Created Unequal, että amerikkalaisten 1970-luvulta peräisin oleva taloudellinen epätasa-arvo selittyy ensisijaisesti valtion monilla erilaisilla valinnoilla. Siksi valtiovalta tulisi sisällyttää yhdeksi syytekijäksi markkinoiden ja epätasa-arvon ongelmiin.

Risto Harisalo

professori emeritus

Tampere

