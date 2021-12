Kuntatyönantaja pitää käsissään varhaiskasvatuskriisin ratkaisun avaimia.

Varhaiskasvatuksen henkilöstöpula on jo vuosia ollut akuutti. Tilanteesta kärsivät niin lapset, vanhemmat kuin työntekijät.

Paula Väliaho ja Satu Hakanen nostivat esiin varhaiskasvatuksen sosionomien roolin osana kriisin ratkaisua (HS Mielipide 1.12.). Varhaiskasvatuksen sosionomit ovat päiväkodin uusi korkeasti koulutettu henkilöstöryhmä, joka syntyi vuonna 2018 varhaiskasvatuslakia muutettaessa.

Varhaiskasvatuksen sosionomien päätehtävä on toimia päiväkodin ryhmissä ja osallistua lapsen kasvatukseen ja opetukseen. He tukevat lasten sosiaalista kasvua yhteisön ja yhteiskunnan jäseniksi ja vastaavat lasten hyvinvointia tukevista järjestelyistä. Tehtävänä on myös vahvistaa lasten ja perheiden osallisuutta sekä tehdä yhteistyötä sosiaali- ja terveyspalveluiden kanssa.

Varhaiskasvatuksen sosionomien erityisosaamista pitäisi hyödyntää päiväkodeissa. Jos näin tehdään, säästää se myöhemmin yhteiskunnan inhimillisiä ja taloudellisia kustannuksia.

Alkuvuoden työehtosopimusneuvotteluissa määritellään, mille tasolle varhaiskasvatuksen sosionomien palkka asettuu. Kuntatyönantaja pitää käsissään varhaiskasvatuskriisin ratkaisun avaimia. Jos varhaiskasvatuksen sosionomien palkka ja arvostus saadaan vastaamaan työn vaativuutta, lisää se alan houkuttelevuutta.

Marjo Varsa

työelämäasioiden päällikkö

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry

