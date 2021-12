Kansan Uutisissa päätoimittaja Jussi Virkkunen kirjoittaa, että koronaviruksen omikronmuunnoksen löytyminen Etelä-Afrikasta ei ole suuri yllätys.

”Kun ihmisiä ei saada rokotettua, jatkaa virus leviämistä ja muuttumista.”

”Koronavirus on jälleen näyttänyt ruman puolen maiden käyttäytymisessä. Rikkaat maat ovat haalineet omat varastonsa täyteen rokotteita, lihottaneet siten rokotevalmistajien kassat ja jättäneet köyhät maat ilman rokotteita.”

”Yhdysvalloissa ja EU:ssa tuskaillaan sen kanssa, miten ihmiset saataisiin ottamaan rokote. Esimerkiksi monissa Afrikan maissa tuskaillaan, mistä rokotteita ylipäätään saisi.”

”Suomessa tasavallan presidentti Sauli Niinistö on painottanut kansallisen edun tärkeyttä. Tässä tilanteessa nähdään, kuinka huonoa jälkeä siitä voi seurata. Omat varastot pullistelevat rokotteita, joita monet maat kipeästi tarvitsevat.”

”Suomessa on koronapandemian ajan painotettu, että ihmisten henki ja terveys on asetettava aina etusijalle. Mutta kuten nyt on huomattu, tämä koskee vain oman maan kansalaisia. Hieman ironista on, että näin toimimalla on asetettu omankin maan kansalaiset jälleen vaaraan.”

Mustreadissa akatemiatutkija Anna Soveri pohtii, miksi osa suomalaisista ei halua ottaa koronarokotusta.

”Kun pelko rokotteiden turvallisuudesta on tärkein syy rokottamattomuudelle, olisi loogista ajatella rokotuskattavuuden nostamisen olevan helppoa vain tehostamalla tiedotusta. Tiedotuksen avulla kun on mahdollista kertoa faktatietoa turvallisesta rokottautumisesta.”

”Ihmisten käyttäytymistä on kuitenkin hyvin vaikea muuttaa antamalla sellaista tietoa, joka on ristiriidassa yksilön omien asenteiden kanssa. Sen sijaan ihmiset uskovat tietoon, joka tukee heidän aiempia käsityksiään. ”

”Asenteiden taustalla ovat esimerkiksi ideologiat, pelot sekä heikko luottamus niihin tahoihin, jotka antavat virallista tietoa rokotteista.”

”Viestintä on erityisen haastavaa, koska samoilla henkilöillä, joilla on heikko luottamus rokotteiden turvallisuuteen, on hyvin usein myös heikko luottamus rokotteista tiedottaviin tahoihin.”

”Pakollisten rokotusten hyvä puoli on se, että ne nostavat rokotuskattavuutta. Pakollisten rokotusten käyttöönotto saattaa kuitenkin entisestään lisätä kielteisiä asenteita ja epäluottamusta viranomaisia kohtaan.”

”Ajatus rokotuspakosta saattaa kuulostaa sinänsä järkevältä, mutta on syytä muistaa, kuinka hankalaa kieltäytymisestä rankaiseminen on oikeudenmukaisella tavalla.”