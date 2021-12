Yhteistä haastavissa asiakastilanteissa on se, ettei asiakkaan asioita kyetä ratkomaan yksin sosiaalihuollon tai yksin terveydenhuollon keinoin.

Sote-uudistuksen päätavoitteena on kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja, turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille suomalaisille ja parantaa palveluiden saatavuutta ja yhdenvertaisuutta. Aluevaalit eivät tule olemaan vain terveysvaalit, vaikka julkisuudessa käydystä keskustelusta voi saada sellaisen kuvan.

Sote-alueilla sosiaalihuolto tulee työllistämään enemmän ammattilaisia kuin terveydenhuolto. On tutkittu, että sote-sektorilla 10–20 prosenttia asiakkaista tuottaa 80–90 prosenttia palvelukustannuksista. Yhteistä näissä haastavissa asiakastilanteissa on se, ettei asiakkaan asioita kyetä ratkomaan yksin sosiaalihuollon tai yksin terveydenhuollon keinoin. Tarvitaan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistä, asiakkaan etu edellä toteutuvaa moniammatillista työskentelyä.

Sote-palveluita ei tule tietoisesti pitää erillään. Palveluiden väärä kohdentaminen, poissulkeminen ja niistä kokonaan vaikeneminen tuottaa vain lisää kustannuksia. Kannamme suurta huolta jo valmiiksi liian yksin jäävistä asiakkaistamme.

Sote-järjestelmää paljon käyttävää 10–20 prosentin asiakasosuutta yhdistää heidän haastava, pitkittynyt sosioekonominen tilanteensa, pirstaleiset asiakaspolut sekä se, että samaa asiakasta palvelee samanaikaisesti moni eri taho. Siksi asiakkaita ei voida auttaa pelkästään terveydenhuollon palveluilla. Onnistuneeseen asiakasprosessiin tarvitaan myös sosiaalihuollon läsnäoloa ja työpanosta.

Sote-uudistuksessa yksi tärkeimmistä asioista on mahdollistaa moniammatillisen asiakaspolun rakentuminen. Tämä on ensisijaisesti hankalassa elämäntilanteessa elävien asiakkaiden etu. Samalla se on kustannustehokasta. Kun asiakassuunnitelmat laaditaan ja asiakasprosesseja ohjataan sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyönä, on prosesseilla paremmat mahdollisuudet onnistua.

Joni Lähteenmäki

sosiaalityöntekijä, Turku

Jenni Mäki

tutkija, sosiaalityö, Tampere

Marja Marttila

sosiaalityöntekijä, Helsinki

