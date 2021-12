Direktiivin tarkoitus on ohjata tekijänoikeuksista syntyviä tulovirtoja siten, että myös tekijät saisivat kohtuullisen korvauksen.

Ahto Apajalahti jatkoi (HS Mielipide 28.11.) keskustelua tekijänoikeuslaista luonnehtimalla ”osittain kummalliseksi” tekijöitä edustavan tahon lakiuudistukselle osoittamaa kritiikkiä (HS Mielipide 24.11.).

Apajalahti ymmärsi syystä tai toisesta väärin lakiluonnoksen käyttäjämyönteisyyttä kohtaan osoitetun kritiikin. Käsitteitä on syytä täsmentää. Tekijänoikeuden näkökulmasta tekijä on henkilö, joka luo sisällön. Hänelle syntyy tekijänoikeus. Käyttäjä taas käyttää tekijänoikeudenalaista materiaalia. Direktiivillä EU on halunnut selkeyttää sen, että luvatta tätä materiaalia ei saa käyttää.

DSM-direktiivin lähtökohta on parantaa tekijöiden neuvotteluasemaa ja mahdollisuuksia saada asianmukainen korvaus tekemänsä sisällön käytöstä verkkopalvelualustoilla. Direktiivin mukaan verkkopalvelualustan (esimerkiksi Facebookin) olisi poistettava luvaton tekijänoikeuden alainen materiaali. Suomen luonnoksessa tämä on haluttu vesittää. Siksi esitetty kritiikki on paikallaan – luonnos on direktiivin tarkoituksen vastainen.

Direktiivin tarkoitus on ohjata tekijänoikeuksista syntyviä tulovirtoja siten, että myös tekijät saisivat kohtuullisen korvauksen. Suomen lakiluonnos johtaa siihen, että nämä tulovirrat Suomesta eivät ohjautuisi tekijöille vaan ylikansallisille alustateollisuuden jäteille.

Suomalaisia tekijöitä edustavat järjestöt ovat johdonmukaisesti vaatineet luonnoksen uudelleenvalmistelua direktiivin tarkoituksen mukaiseksi. Silloin parannettaisiin myös Apajalahden esiin nostamien tubettajien mahdollisuuksia saada työstään elanto, ammattitaiteilijoista puhumattakaan.

Aku Toivonen

toiminnanjohtaja, Suomen musiikintekijät

