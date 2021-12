Yrityksille tärkeää on, että sääntely on nimenomaan eurooppalaista.

Pääkirjoituksessa (HS 2.12.) todettiin, että alustatalouden sääntely on heikkoa ja datan suhteen ollaan kuin villissä lännessä, jossa lainvalvonta oli satunnaista ja maata saattoi vallata aitaamalla.

Vertaus ontuu, vaikka ongelmia todella on. Alustataloutta säännellään jo nykyisin, ja lisää on tulossa. Ehkä tärkein instrumentti tässä on EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka lienee kuuluisimpia Brysselissä syntyneitä lakeja. Asetusta on sovellettu vuodesta 2018, joten sen tulkintakäytäntö tarkentuu jatkuvasti eikä kaikkia asetuksen vaikutuksia esimerkiksi alustatalouden käytäntöihin ole vielä nähty. Viime aikoina asetusta valvovat tietosuojaviranomaiset ovat voittaneet useita oikeustapauksia, joiden merkitys on huomattava.

Lisäksi huomattava määrä uutta sääntelyä on joko tulossa sovellettavaksi tai vielä lainsäädäntöprosessissa. Näitä ovat erityisesti alustatalouden ongelmiin ja markkinavoiman liialliseen keskittymiseen pureutuvat digimarkkinasäädös (DMA) ja digipalvelusäädös (DSA) sekä EU:n uusi tekoälyasetus ja hitaasti edennyt ePrivacy-asetus, joka sääntelee muun muassa datan keräämisessä käytettäviä evästeitä. Verkkokauppojen osalta on sekä valmiina että tulossa omaa erityissääntelyä.

Alustatalous ei ole villi länsi vaan tulevaisuudessa yhä tarkemmin lainsäädännöllä aidattu pelikenttä, jossa kaikkien EU-alueella toimivien on kunnioitettava yhteisiä sääntöjä. Se on kehityssuunta, jota myös suomalainen elinkeinoelämä pitää tervetulleena ja erittäin tarpeellisena. Välttämätöntä kuitenkin on, että sääntely vauhdittaa kilpailua ja tukee uusia innovaatioita, jotta pysymme mukana digitaalisen talouden kovassa kilpajuoksussa.

Yrityksille tärkeää on, että sääntely on nimenomaan eurooppalaista. Jos Brysselissä nukuttaisiin Ruususen unta, säädettäisiin samat lait Pariisissa ja Berliinissä. Se tekisi suomalaisyritysten matkasta Keski-Euroopan markkinoille tarpeettoman tuskaisen. EU-säädöksillä on myös mahdollisuus nousta globaaliksi standardiksi. Niin on käynyt ainakin GDPR:lle.

Vaikka sääntelyä on tulossa ja tahtotila on selvä, haasteena on ero sääntelyn ja sen kohteen vauhdissa – alustatalous liikkuu nopeasti, EU-lainsäädäntö yleensä hitaasti. Wolt rakensi seitsemän miljardin euron yrityksen nopeammin kuin GDPR eteni komission piirtopöydältä yritysten sovellettavaksi. Kuitenkin nyt tehtävän lainsäädännön kohdalla vauhti on ollut erittäin nopeaa, eikä uutta sääntelyä tarvitse odotella enää vuosia.

Uusien aloitteiden sijaan nyt tulisi keskittyä jo tehtyjen esitysten voimaan saattamiseen ja laadukkaaseen valvontaan. Niistä löytyy ratkaisu moniin niihin ongelmiin, jotka saavat alustatalouden tuntumaan villiltä länneltä.

Vireän kasvuyritysekosysteemin ja digitalisaation mallimaana Suomen ääni myös painaa Brysselissä, kun sitä halutaan käyttää.

Juho Mäki-Lohiluoma

asiantuntija, Elinkeinoelämän keskusliitto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, joita HS:n toimitus valikoi ja toimittaa. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.