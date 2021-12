Suomessa on ollut keskustelua rokottamattomien houkuttelemiseksi pistokselle rahalla. Jos erityistä houkutinta rokotteiden ottamiselle meillä yhä tarvitaan, voisi mallia ottaa vaikkapa Hongkongista. Siellä on hallinnon rokotusohjelman tueksi järjestetty arvonta (Lucky Draw), johon myös jo aikaisemmin rokotetut maassa vakituisesti asuvat voivat osallistua. Hongkongissa tämän arvonnan voitot ovat suuriakin, mutta nekin on suunnattu tukemaan maan omaa taloutta. Silkka raha voisi päätyä säästöön tai kulutukseen ulkomailla. Keinoja rokotekattavuuden laajentamiseksi on monia.

Johanna Ranta

Tampere

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.