Koronarokotuksia vastustetaan sillä perusteella, että ”haittavaikutusten tutkiminen on kesken” (Ville Tavion haastattelu HS 3.12.). Lääkkeiden ja ympäristön kemikaalien haittavaikutukset ovat yleensä sitä vakavampia, mitä suurempi on saatu annos. Rokotuksen tavoitteena on herättää elimistön immuunipuolustus virusta vastaan.

Biologinen puolustusreaktio on yksilöllinen ja sitä on lähes mahdoton ennustaa etukäteen. Joskus elimistömme tunnistaa vieraan aineen (viruksen tai rokotteen aineosat) ja tuhoaa sen huomaamattamme. Siksi kaikki eivät sairastu, vaikka olisivat saaneet virustartunnan.

Reaktio voi toisaalta olla hyvinkin raju, ja infektiotaudiksi kutsumamme tilan oireet ovat ilmentymä elimistömme voimakkaasta puolustusreaktiosta. Nämä ”haittavaikutukset” kertovat siis siitä, miten elimistömme reagoi kyseistä ainetta vastaan.

Sain ensimmäisestä covid-rokotteesta rajut flunssan oireet. Elimistöni puolustus siis toimi halutulla tavalla. Olisin todennäköisesti ollut sairaalakunnossa, jos rokotteena saamani pienen kemikaali-annoksen sijasta olisin saanut oikeaa elävää virusta, joka olisi elimistössäni rajusti lisääntynyt ja siten johtanut massiivista myrkytystä vastaavaan annokseen.

Esa-Pekka Takala

erikoislääkäri, dosentti, Helsinki

