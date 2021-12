Rapmusiikin demonisointi on osa pitkää moraalipaniikkien jatkumoa

Rap on matalan kynnyksen ilmaisumuoto, joka tarjoaa nuorille keinoja omaehtoiseen ilmaisuun koulutuksesta tai varallisuudesta riippumatta.

Kirjoituksessa ”Jengien jäljet” (HS 3.12.) käsiteltiin nuorisotyöntekijöiden ja -tutkijoiden sekä poliisin näkemyksiä nuorten oletetusta jengikulttuurista ja siihen liittyvästä väkivallasta.

Kirjoitus on osa viimeaikaista mediakeskustelua, jossa etenkin matalamman tulotason lähiöt sekä rodullistettuihin vähemmistöihin yhdistetyt nuoret on esitetty poliisin tulkintoihin nojaten ongelmallisina. Keskusteluun on toistuvasti liitetty nuorten suosima rapmusiikki.

Toisin kuin elitistiset musiikki-instituutiot, rap on matalan kynnyksen ilmaisumuoto ja siten tarjoaa nuorille keinoja omaehtoiseen ilmaisuun koulutuksesta tai varallisuudesta riippumatta.

Rikollisuuden keskeisinä taustatekijöinä ovat epätasa-arvo, osattomuus ja suuret tuloerot sekä niistä johtuvat kaventuneet mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa.

Vaikka kaikenlaiseen musiikkiin liittyy myös arveluttavia ja eriarvoistavia tekijöitä, hiphop-kulttuurin toimijat ja tutkijat ovat yksimielisiä siitä, ettei rap (eikä mikään muukaan musiikki) aiheuta rikollisuutta. Esimerkiksi kuuluisan yhdysvaltalaisen N.W.A-yhtyeen tuottajana tunnetuksi tullut Dr. Dre (oik. Andre Young) kritisoi jo 1990-luvun alussa termiä ”gangsta rap” nimenomaan median luomuksena. Rapmusiikin tekijöille ja kuuntelijoille ”gangsterius” on ensisijaisesti osa genren estetiikkaa ja vetovoimaa, ei toimintaa.

Rapmusiikin demonisointi on osa pitkää moraalipaniikkien jatkumoa, jossa lisääntyvän yhteiskunnallisen epätasa-arvon ja nuorten syrjäytymisen syitä haetaan tarkoitushakuisesti kulttuurisesta ilmaisusta ja tarinankerronnasta sen sijaan, että puututtaisiin eriarvoistaviin rakenteellisiin tekijöihin. Poliisin tulkinnat ja HS:n kirjoitus eivät pura tätä vastakkainasettelua vaan leimaavat sekä nuoret että rap-musiikin perusteetta ja asenteellisesti.

Annukka Saaristo

väitöskirjatutkija

Antti-Ville Kärjä

professori

Elina Westinen

Inka Rantakallio

tutkijatohtoreita

Hiphop Suomessa -tutkimusverkosto

Lukijan mielipiteet ovat HS:n lukijoiden kirjoittamia puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut ja toimittanut. Voit jättää mielipidekirjoituksen tai tutustua kirjoitusten periaatteisiin osoitteessa www.hs.fi/kirjoitamielipidekirjoitus/.