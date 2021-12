Sain puhelun Sveitsistä, mutta en aivan sitä tietoa, mitä suuren suomalaisen perinnöstä odotin.

Itsenäisyys­juhlaviikon loppuun pieni tiedotus Mannerheimin perinnöstä. Sain siitä puhelun, kun olin ostoksilla kauppakeskus Redissä.

Soitto tuli Sveitsistä.

Olin paljon aiemmin, vuosina 2013 ja 2017, tehnyt Kuukausiliitteeseen jutut C. G. E. Mannerheimin läheisistä. Marski on suurin suomalainen, niin äänestettiin Ylen kyselyssä vuonna 2004, mutta hänen tyttärillään on Suomessa mitätön rooli.

Olin lukenut Mannerheimin ja hänen lastensa kirjeenvaihtoa Kansallisarkistossa. Stasie syntyi vuonna 1893 ja Sophy vuonna 1895, kun heidän isänsä oli parikymppinen Pietarissa. Tyttäret eivät asuneet Suomessa – vanhempi asettui Englantiin, nuorempi Pariisiin. He kirjoittelivat toisilleen ranskaksi.

Kirjeistä ilmeni, että isä-Mannerheim yritti saada aikuista Sophya lähtemään miehitetystä Pariisista, mutta Sophy ei halunnut jättää rakastamaansa naista. Nainen oli Alix Depret-Bixio, Venäjältä paennut aristokraatti hänkin. Kaikki osapuolet kai lopulta hyväksyivät jäämisen.

Kun Sophy Mannerheim kuoli vuonna 1963, Suomesta tiedusteltiin, saisiko jäämistöstä jotakin Mannerheim-museota tai historiankirjoitusta varten. Sophy oli testamentannut omaisuutensa Alixille, joka lähettikin Suomeen ainakin muutaman kirjeen. Mutta ei kaikkea.

Voisiko Ranskassa siis yhä olla perintöä, joka kertoisi meille Marskin suhteesta tyttäreensä – tai tyttärestä itsestään?

Kolkutin vuonna 2017 Pariisissa Alix Depret-Bixion sukulaisten oveen. Hurmaava vanha pariskunta tarjosi kahvia ja kertoi, etteivät he tunteneet Alix-tädin ystäviä. Mutta heillä oli käsitys siitä, kenelle Alixilta jäänyt omaisuus tänä päivänä kuuluisi.

Puhelinnumerosta Sveitsiin ei vastattu. Jätin viestejä.

Kun jutut oli aikaa sitten kirjoitettu, puhelin soi Redissä.

Se oli Alix Depret-Bixion sisarentyttärentytär. Hän oli saanut viestini. Ei, hän ei ollut perinyt mitään Mannerheimeille kuulunutta. Aatelisnaisten tavarat huutokaupattiin tai huijattiin pois jossakin, hän sanoi.

Mutta hän halusi kertoa haudasta.

Alix Depret-Bixio siirrätti ennen omaa kuolemaansa Sophyn haudan niin, että he lepäävät nyt vierekkäin Sainte-Geneviève-des-Boisin ortodoksisella hautausmaalla.

Jokin aika sitten kukkia oli vain Sophyn puolella hautaa. Siitä huolehtii säätiö Suomessa.

Hän oli nyt maksanut istutukset myös viereiseen hautaan. Suomalaisten sopi mennä katsomaan.

