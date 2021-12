Suomen työeläkejärjestelmän ongelmat todettiin jo vuonna 2013, mutta niiden korjaamiseksi ei ole tehty mitään olennaista.

Eläketurvakeskus (ETK) teetti vuonna 2013 riippumattoman arvion Suomen työeläkejärjestelmästä. Professori Keith Ambachtsheerin tekemä arvio päätyi siihen, että Suomen järjestelmä on kattava ja vankka, mutta siinä on paljon tehostamisen varaa. Kansainvälinen vertailu osoitti, että Suomen työeläkkeiden toimeenpanokustannukset ovat selvästi suuremmat kuin muissa vertailumaissa.

Merkittävä osa kustannuserosta tulee raportin mukaan siitä, että suomalaiset eläketoimijat ovat pieniä ja järjestelmä on hajautunut. Samaa lakisääteistä tehtävää toteuttaa monta toimijaa, joilla on omat hallintonsa, tietojärjestelmänsä ja markkinointinsa. Palvelut ovat laadukkaita mutta tehottomasti tuotettuja.

Osin eroa selittää se, että Suomessa eläkeyhtiöt vastaavat myös työkyvyttömyyseduista. Lisäksi yhtiöt käyttävät tuntuvasti varoja asiakashankintaan. Yrityksiä yritetään saada siirtymään eläkeyhtiöltä toiselle, vaikka palveluissa ei ole juuri eroja. Jokainen siirtymä aiheuttaa kustannuksia. Raportin mukaan ”kilpailu” ei ole hyödyttänyt työntekijöitä eikä eläkeläisiä.

ETK:n raportin jälkeen työeläkejärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi ei ole tehty mitään olennaista. Järjestelmän maksavat suomalaiset palkansaajat ja yritykset, ja tehoton rakenne nakertaa niin ostovoimaa kuin kilpailukykyäkin. Olisi jo aika keskustella työeläkeyhtiöiden yhdistämisestä ja niiden riskinottoa rajoittavien vakavaraisuussäännösten keventämisestä.

Maksamme nykyisin eläkemaksuja 24,4 prosenttia palkkasummasta. Se on iso lasku yrityksille ja palkansaajille. Työnantajan osuus on tänä vuonna noin 70 prosenttia eläkemaksuista. Loput maksaa työntekijä.

Eläketurva on keskeinen osa elämänturvaa. Yrityksille suuret sivukulut ovat työn kysyntää heikentävä kilpailukykyongelma. Siksikään tehottomuuteen ei varaa.

Kun väestö ikääntyy, eläkemaksut nousevat yhä. ETK on arvioinut, että niiden osuus on 2060-luvulla yli 30 prosenttia palkkasummasta. Se tarkoittaisi kasvavia ongelmia yrityksille, eikä tämäkään korotus välttämättä riitä. Eliniän pidentyminen ja syntyvyyden lasku horjuttavat työeläkejärjestelmän perusteita.

Jokainen kivi tehokkuuden ja sijoitustuottojen lisäämiseksi kannattaa kääntää. Eläkejärjestelmän pitää toimia niin pitkälle kuin näemme.

Suomessa on yksityisellä sektorilla neljä yksityistä työeläkeyhtiöitä, julkisen puolen eläkevakuuttaja Keva, maatalousyrittäjien Mela sekä joukko säätiöitä ja kassoja.

Järjestelmän vuotuiset toimintakulut ovat noin miljardi euroa. Tästä vajaa puolet menee hallintoon ja yli puolet sijoitustoiminnan hoitoon. Yhtiöiden kilpailu on rajallista. Toiminta on säänneltyä, palvelut ovat samankaltaisia, maksut ovat samat ja yhtiöillä on yhteisvastuu.

Esimerkiksi Kanadassa on yksi rahasto, ja sillä on vapaampi sijoituspolitiikka kuin suomalaisessa mallissa – ja tuotot ovat olleet viime vuosina yli kaksi kertaa suuremmat. Jos järjestelmä tiivistyy, vakavaraisuussääntöjä on turvallisempaa keventää.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkijat Tarmo Valkonen ja Jukka Lassila laskivat viime keväänä raportissaan Väestön ikääntymisen taloudelliset vaikutukset, että Kanadan tuottotaso tarkoittaisi Suomessa vuosisadan lopulla lähes kymmenen prosenttiyksikköä nykyistä pienempää eläkemaksua. Kestävyysvaje pienenisi 50 vuodessa 1,5 prosenttiyksikköä.

Työntekijät hyötyisivät suuremmista palkoista ja eläkkeistä. Kuntien ja valtion veronkorotusten ja menoleikkausten tarve vähenisi.

Olisi vastuutonta olla miettimättä eläkejärjestelmän tehostamista. Yhtiöiden yhdistäminen ja sijoitussääntöjen väljentäminen – järkevän aikavälin kuluessa – tehostaisivat järjestelmää, vähentäisivät eläkemaksujen nousupaineita, parantaisivat yritysten kilpailukykyä ja lisäisivät työn tekemisen kannustimia.

Jokainen tehokkuutta lisäävä askel on tärkeä tulevien eläkkeiden turvaamisen kannalta.

Mikael Pentikäinen

Kirjoittaja on Suomen Yrittäjien toimitusjohtaja.

Vieraskynät ovat asiantuntijoiden puheenvuoroja, jotka HS:n toimitus on valinnut julkaistaviksi. Vieraskynissä esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajien omia näkemyksiä, eivät HS:n kannanottoja. Kirjoitusohjeet: www.hs.fi/vieraskyna/.