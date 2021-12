Muistilappu itselle: älä osta turhaan vaatteita, kun et kuitenkaan jaksa kierrättää

Hyväntekeväisyysjärjestölle kierrätykseen annettu vaate saattaa päätyä vaateroviolle. Olisiko uusista kierrätysmuoti­sovelluksista vaihtoehdoksi kadunkulmien vaatekeräys­laatikoille?

Syksyllä halusin pienentää nykyistä vaatevalikoimaa ja tavarakuormaani. Nuorempana ostin vaatteita huolettomammin, ja kaappini pohjalla lojui vähälle käytölle jääneitä vaatteita.

Ongelma: miten pääsisin vaate­vuoresta eettisimmin eroon?

Olen kuulunut siihen joukkoon, joka vie vaatteensa hyväntekeväisyyteen, ja kotini edessä on sopivasti UFF:n keräyslaatikko. Tulin kuitenkin toisiin ajatuksiin, kun luin raportit UFF:n vaatteiden päätymisestä poltettavaksi kehitysmaihin.

Halusin kokeilla jotain vastuullisempaa.

Aiemmin olen lahjoittanut vaatteet hyväntekeväisyysjärjestöille, koska olen kokenut sen helpoksi. En varsinaisesti rikastuisi myymällä käytettyjä vaatteitani, eikä fyysisten kirpputorien vaatima vaiva tai Facebookin jatkuva yksityisviestirumba innostanut.

Löytyisikö UFF:lle vaihtoehto? Googlailin erilaisia hyväntekeväisyysjärjestöjä. Suurin osa niistä otti tavaroita vastaan esimerkiksi kesken työpäivän, parittomina viikkoina kello kymmenen ja kahden välillä – siis ihan mahdottomiin aikoihin.

Päätin kokeilla digitaalisia kaupankäyntialustoja.

Olin myynyt kodin huonekaluja Facebookissa. Ne menivät vikkelästi kaupaksi, jopa saman päivän aikana. Ajattelin, että ehkä vaatteille tarkoitetuissa sovelluksissa – kuten Tisessä tai Zadaassa – voisi olla uusi kierrätetyn muodin tulevaisuus.

Valitsin kokeiluuni hyväkuntoisia ja vuodenaikaan sopivia vaatteita niin pikamuoti- kuin merkkivaateketjuiltakin. Pyhitin aikaa projektilleni muutamina sunnuntaiaamuina, kun aurinko paistoi ja kuvausvalo oli hyvä: ripustin vaatteita olohuoneeni lamppuun, otin kuvia, kirjoittelin myyntitekstejä ja toivoin sovelluksen algoritmilta armoa. Parvekkeestani tuli varasto, jossa lajittelin ja pakkasin tavaroita.

Kyselyitä tuli maltillisesti, ja suurimmaksi osaksi kauppa kävi vaivattomasti, jos kauppa kävi. Se olikin näiden alustojen suurin ongelma. Mistä voi tietää, mikä myy? Mikä tahansa Marimekko käy kaupaksi, mutta muut vaatteet ovat algoritmin armoilla.

Ympäristön näkökulmasta vaatteiden lahjoittaminen hyväntekeväisyyteen on mutkikasta. Mitä takeita minulla on siitä, että tuotteet menevät niitä tarvitseville? Paras tapa varmistaa, että tuotteet todella kiertävät, on myydä ne suoraan uudelle käyttäjälle.

On kuitenkin paljon helpompaa vain sulkea vaatepussit ja heittää ne keräyslaatikoihin kuin myydä ne itse. Syksyn edetessä elin joka viikko uudestaan ja uudestaan samaa materialismin tuskaa katsoessani myynnissä olevien vaatteiden kasaa parvekkeella. Kauppa kävi hitaasti.

Nyt parvekelaseihini on muodostunut jäähileitä ja on aika luovuttaa. Pakkaan myymättä jääneet vaatteet ja annan ne hyväntekeväisyyteen. Muistilappu itselle: älä osta, koska et kuitenkaan jaksa kierrättää vastuullisesti.

Kirjoittaja on Helsingin Sanomien muutosjohtaja.