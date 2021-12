Hoitajapula todennäköisesti vain pahenee tulevina vuosina väestön ikääntyessä.

Hoitoalan palkkataso on ollut jo jonkin aikaa esillä, varmasti osittain lähestyvien aluevaalien vuoksi. Matalan palkkatason lisäksi hoitoalalla kärsitään myös huonoista työoloista, kiireestä, aliarvostuksesta ja eettisestä stressistä.

Eettisellä stressillä tarkoitetaan tilannetta, kun ei pysty tekemään työtään riittävän hyvin ja kokee asiakkaiden tai potilaiden kärsivän tästä. Näitä ongelmia pystyttäisiin ainakin osittain korjaamaan riittävällä resursoinnilla, eli lisäämällä hoitajien määrää.

Edellä mainittujen hoitoalan ongelmien lisäksi koko Suomen ongelmana on hoitajapula, joka todennäköisesti vain pahenee tulevina vuosina väestön ikääntyessä. Muilla aloilla, joilla on pulaa työntekijöistä, pyritään parantamaan palkkausta ja työehtoja. Jostain syystä ajatellaan, että hoitoalalla tällaiseen ei ole varaa ja että Suomen valtiontalous kaatuu, jos terveydenhuoltoon sijoitetaan enemmän rahaa.

Kuitenkin tiedetään myös, että bruttokansantuotteeseen nähden Suomessa laitetaan vähemmän rahaa terveydenhuollon järjestämiseen kuin Norjassa, Tanskassa ja Ruotsissa. Mielestäni on absurdia valittaa terveydenhuollon hinnasta, jos tiedetään muiden hyvinvointivaltioiden käyttävän siihen huomattavasti enemmän rahaa.

Usein kuulee perustelun, että hoitajille ei makseta enempää, koska hoitajat eivät tuota mitään. Hoitoalan tuottavuuden arviointi on todella hankalaa. Tuskin kukaan voi kuitenkaan kiistää, etteikö oikea-aikainen ja asiantunteva hoito parantaisi hoitoa saavien työkykyä ja lisäisi elinvuosia.

Etenkin ennaltaehkäisevällä terveydenhoidolla pystytään vähentämään sairaanhoidon ja sosiaalihuollon kuluja sekä vähentämään muun muassa sairauseläkkeelle jäävien määrää. Eli varmasti hoitoala myös tuottaa: työkykyisiä ihmisiä ja terveitä elinvuosia. Kiistämätön tosiasia on sekin, että hyvinvoiva työntekijä tekee työnsä paremmin ja sitä kautta tuottaa enemmän.

Hoitoalan palkkauksen ja olojen parantaminen on tärkeä tasa-arvokysymys. Hoitoala on naisvaltainen, ja alan matala palkkaus on keskeinen sukupuolten välistä palkkaeroa selittävä ongelma. Suomen valtio on sitoutunut edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä kaventamaan palkkaeroa.

Tulevien hyvinvointialueiden rahoitus perustuu, ainakin aluksi, lähinnä valtiolta saatavaan rahoitukseen. Hoitoalan palkkausta ja resursointia ei siksi voida jättää hyvinvointialueilla päätettäväksi asiaksi, vaan päätöksiä tarvitaan korkeammalla tasolla. Muutoksen saavuttamiseksi tarvitaan siis päättäjiltä tahtoa ja asennetta korjata tilanne.

Piia Äijö

kätilö ja sairaanhoitaja

Kauhajoki

