On hyviä ja huonoja päätöksiä. Hyvääkin tahtovat voivat joskus tehdä huonoja päätöksiä – esimerkiksi pöydällä olevien tekijöiden painoarvon muuttuessa. Yksi tällainen kohde, joka on nostattanut laajemman keskustelun, on Malmin lentokenttä, joka on ollut Suomen toiseksi vilkkain. Kenttä suljettiin ja käyttäjät häädettiin tuntien automatkan päähän, vaikka alue rakennuksineen jäi käytännössä pitkään tyhjäksi. Tämän olisi voinut ymmärtää, jos asuntojen rakentaminen olisi aloitettu sulkemisen jälkeisenä päivänä.

Olen esittänyt, että korvaava kenttä rakennettaisiin Lahden moottoritien itäpuoleiselle melualueelle Kehä ykkösen ja Kehä kolmosen väliin. Menemättä tarkemmin tällaisen ratkaisun moniin etuihin nostaisin vielä keskusteluun uuden ajatuksen.

Viime aikoina fossiilisten polttoaineiden käyttö on ollut valokeilassa. Voimalaitoksia on päätetty ajaa nopeammin alas kuin niiden tekninen kunto tai kirjanpidon poistot edellyttäisivät.

Kaukolämmön yleistymistä nopeutti aikoinaan sähkön tuottamisessa syntyneen hukkalämmön hyödyntäminen. Jos nyt hiili ja kaasu ovat sopimattomia polttoaineita, hukkalämpöä ei näin enää saada. Tuulimyllyillä ei lämmitetä kaukolämmön vettä. Yhdeksi mielenkiintoiseksi vaihtoehdoksi nousevat nyt pienet, hyvin yksinkertaiset ydinvoimalat. Näitä suunniteltiin yhdessä ruotsalaisten kanssa jo 1970-luvulla, mutta silloinen Secure-hanke haudattiin, koska se ei pystynyt kilpailemaan hiilen poltosta syntyneen ilmaisen hukkalämmön kanssa.

Matalalla paineella toimivat yksinkertaiset kaukolämpölaitokset ovat jo luonteeltaan paljon turvallisempia verrattuna isoon sähköä tuottavaan laitokseen. Otaniemessä Espoossa muutama kilometri Helsingin kaupungin rajasta, keskellä korkeakoulualuetta, on vuosikymmeniä toiminut Triga-ydinreaktori ilman, että siihen olisi kiinnitetty suurempaa huomiota – saati että siitä olisi ollut haittaa.

Tällaisen minikaukolämpövoimalan voisi sijoittaa syvälle maan alle Malmin lentokenttäalueelle. Kevyt yleisilmailu- ja pelastustoiminta voisi hyvin toimia maan päällä. Onhan yliopistollakin parikymmentä metriä maan alla erilaisia hiukkaskiihdyttimiä alueellaan. Malmin soisen maaperän etuna olisi myös sen vaimennuskyky, jos pienkone sattuisi putoamaan alueella.

Tällaisen ratkaisun Helsingin kaupunki voisi vielä tehdä nopeasti kuulematta naapureitaan.

Henrik Immonen

Helsinki

