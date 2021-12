Suomen kouluissa ikäluokka toisensa jälkeen on jäänyt vaille demokraattisen päätöksenteon ja osallistumisen kokemuksia.

Kotimaisen terrorismin uhkaan on herätty viime vuosien aikana, mutta sen ennaltaehkäisyyn ei ole haluttu käyttää kaikkia keinoja. Terrorismi ei synny tyhjästä, vaan se vaatii kehittyäkseen pitkän ajan ja sille suotuisan mielipideympäristön.

Yhteiskunnan kannalta olennaisin ajankohta vaikuttaa koko nuorten ikäluokan yhteiskuntakäsityksiin on peruskoulun päättövaihe. Tähän vaiheeseen on ajoitettu keskeisiä demokratiaan ja oikeusvaltioon liittyviä opintotavoitteita, joiden saavuttamista on myös aika ajoin mitattu kansainvälisesti.

Terrorismirikoksista epäillyt, Kankaanpään seudulla asuvat miehet ovat mediatietojen mukaan 23–26-vuotiaita.

Kun kansainvälisiä tutkimusaineistoja tarkastellaan runsaan kymmenen vuoden takaa, niistä piirtyy kuva laittomaan toimintaan myönteisesti ja maahanmuuttajien oikeuksiin kriittisesti suhtautuvien nuorten määrän lisääntymisestä Suomessa. Kyseisen ryhmän koko tuplaantui vuosituhannen vaihteessa tehdyn tutkimuksen aineistoon verrattuna ja oli vuoden 2009 aineistossa jo runsaasti yli kaksi prosenttia. Suomessa kyseinen ryhmä oli neljänneksi suurin koko 23 maan aineistossa, ja Suomen ryhmässä oltiin eniten valmiita hyväksymään myös väkivallan käyttö. Muissa Pohjoismaissa kyseisen ryhmän koko jäi yhden prosentin tasolle eikä vastaavaa kasvua havaittu.

Näille laittomaan toimintaan myönteisesti ja maahanmuuttajien oikeuksiin kriittisesti suhtautuville Suomen nuorille oli myös ominaista, että he luottivat yhteiskunnan instituutioihin muita nuoria vähemmän. Heillä oli myös muita nuoria vähemmän osallistumiskokemuksia. He katsoivat, ettei heidän mielipiteitään ollut kuultu koulun tai luokan asioissa eikä heitä ollut kannustettu keskustelemaan eri mieltä olevien ihmisten kanssa. Sen sijaan he pitivät eniten varmana, että he eivät joudu kiusatuiksi koulussa.

Kun nyt tiedetään, että myös Suomessa poliittiset ääriryhmät aseistautuvat ja levittävät disinformaatiota ja että oikeusvaltiolle vihamieliset toimijat voivat rahoittaa näitä ryhmiä, demokratian on vastattava uhkaan. Koko ikäluokalle tarkoitetun peruskoulun mahdollisuudet demokratian lujittajana ymmärrettiin kaikissa Pohjoismaissa ja se hyödynnettiin kouludemokratian muodossa jo 1970-luvulla. Vain Suomessa tätä alettiin romuttaa 1980-luvun taloushuumasta alkaen. Nuorten osallistuminen päätöksentekoon on vähentynyt, ja maakuntauudistus vie päätöksenteon entistä kauemmas nuorista.

Suomen kouluissa ikäluokka toisensa jälkeen on jäänyt vaille demokraattisen päätöksenteon ja osallistumisen kokemuksia. Samalla on mahdollistunut terrorismin kasvualustan vahvistuminen. Asia tulee korjata nopeasti ottamalla mallia muista Pohjoismaista ja niiden käytännöistä toteuttaa yhteiskuntakasvatusta ja opetusta.

Sakari Suutarinen

yhteiskunnallisen kasvatuksen dosentti

Jyväskylä

