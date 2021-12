Asunnon on oltava tukitoimista ensisijainen.

Asunto on paljon muutakin kuin seinät. Se luo turvaa ja antaa arjelle raamit. Se on myös keskeinen ihmisoikeus. Koronaviruspandemia on kuitenkin kääntänyt asunnottomien määrän kasvuun, eikä talvea kohti kiristyvä pakkanen helpota asunnottomien hätää.

Sanna Marinin (sd) hallitus haluaa poistaa asunnottomuuden ja huolehtia, että Asunto ensin -periaatetta ei jätetä. Todellisuus on kuitenkin raadollinen: kuinka voida pitää kiinni sellaisesta, jota ei noudateta täysin tälläkään hetkellä?

Asunnon on oltava tukitoimista ensisijainen. Vasta katto pään päällä antaa edellytykset muiden ongelmien hoitamiseen. Ilman mahdollisuutta täyttää perustarpeita on mahdotonta keskittyä suunnittelemaan elämää nukkumiseen, peseytymiseen ja lämmittelyyn sopivien tilojen etsimistä pidemmälle.

Asunnottomuutta ei ratkaista yksin asuntotuotantoa lisäämällä, eikä syrjäytyminen lopu silmiä ummistamalla. Juurisyihin puuttuminen edellyttää, että apua tarjotaan useampaan ongelmaan kerrallaan. Kukaan ei hyödy sokkeloisesta palveluverkosta tai suomalaisittain tutusta byrokratiasta vaan kohtaamisista ja moniammatillisesta yhteistyöstä.

Sote-uudistuksessa palveluiden parantamisen on kohdistuttava erityisesti niihin, joita työterveyshuolto ei tavoita ja joiden yhteiskunnallinen asema on heikko. Sotessa on kyse myös ihmisoikeustyöstä.

Pinja Perholehto

puheenjohtaja, Demarinuoret

