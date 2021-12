Suomessa on jo useamman vuoden vallinnut epätietoisuus siitä, saako EU:sta tilata alkoholia Suomeen.

Suomen tulli kertoi alkuviikosta, että se on saanut valmiiksi kahta ulkomaille rekisteröityä yritystä koskeneen esi­tutkinnan. Tapauksia on tutkittu epäilyinä törkeästä alkoholirikoksesta.

Esitutkintapyynnön teki alkoholi­asioista vastaava Valvira. Seuraavaksi asia menee syyteharkintaan.

Suomessa on jo useamman vuoden vallinnut epätietoisuus siitä, saako EU:sta tilata alkoholia Suomeen. Sosiaali- ja terveysministeriö on ollut tietenkin tiukemmalla linjalla kuin alkoholituontia harjoittavat yritykset.

Epäselvyyden seurauksena jotkin ulkomaiset yritykset ovat lopettaneet kokonaan alkoholin myynnin Suomen kuluttajille. Myös ulkomailta alkoholin ostoa harkitsevat ovat käyneet varovaisiksi.

Osa yrityksistä sinnittelee vielä. Ne ovat epäselvyyksiä välttääkseen siirtäneet varsinaisen kuljetuksen kolmannelle osapuolelle. Kuljetuksen maksaa suomalaisasiakas.

Näin päästään osittain eroon tulkintaongelmasta, onko kyseessä etämyynti vai etäosto. Termeillä on merkitystä siinä suhteessa, maksaako ostaja vai myyjä alkoholi- ja valmisteverot, tullit ja muut maksut.

Etäostosta on tehty sen verran byrokraattista, että moni ostaja jättää leikin sikseen jo ensimmäisen kerran jälkeen. Se on kenties ollut sosiaali- ja terveysministeriön tarkoituskin.

EU-komissiolle on tehty Suomesta useita valituksia. Sosiaali- ja terveysministeriön mukaan tarvetta alkoholilainsäädännön muutoksiin ei ole. Valviran mielestä selkiyttämisen varaa olisi. Myös korkein oikeus on tulkinnut, että Suomen alkoholilainsäädäntö on linjassa EU:n säännösten kanssa.

Asia on tärkeä, koskeehan unionin sisärajat ylittävä alkoholikauppa yhtä EU:n peruspilaria, tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

Alkoholin tuonti ulkomailta ehti kasvaa monta vuotta ennen kuin sosiaali- ja terveysministeriö alkoi korostaa tiukkaa linjaansa.

Valveutuneesta kuluttajasta ministeriön ajama linja saattaa tuntua silkalta kiusanteolta. Jos jollain kauppaan osallistuneella on mahdollisuus todistaa, että kaikki verot ja maksut kaupasta on hoidettu, ei enää enempää esteitä pitäisi olla.

Samaan aikaan kotimaisten pienpanimo-oluiden ystävät voivat kokea kohtelunsa epäreiluksi: ulkomailta on kyllä voinut tilata alkoholia, mutta kotimaiset pienpanimot eivät saa myydä tuotteitaan kotiin toimitettuna.

Kirjoittaja on HS:n pääkirjoitustoimittaja.