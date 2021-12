Suomi on syystä ollut ylpeä siitä, että täällä on ollut toimiva postilaitos 1600-luvusta lähtien. Mille vuosisadalle olemme nyt vaipumassa?

Mediassa on uutisoitu, että postinjakelussa on henkilöstöpulan vuoksi häiriöitä Espoon ja Kauniaisten alueella. Minun kokemukseni mukaan ilmaisu on turhan laimea – tilanne on suorastaan katastrofaalinen.

Asun Espoossa kerrostaloalueella, siis helpoimman mahdollisen postinkulun alueella. Postin jakelutilannetta minun on suhteellisen helppo seurata, sillä talouteemme on tilattu useita aikakauslehtiä, joiden ilmestymispäivät ovat tiedossa. Ja nyt tilanne on sellainen, että esimerkiksi viime viikkojen Suomen Kuvalehdistä tasan yksi on kannettu ajallaan. Samaten yksi Kotimaa ja yksi Parnasso puuttuvat. Muiden lehtien ilmestymispäiviä emme muista näin tarkkaan emmekä näin ollen osaa odottaa niitä päivälleen.

Nykyisin monia tärkeitäkin papereita lähetellään kirjepostina. Tätä kirjoittaessani emme ole yli viikkoon saaneet mitään osoitteellista postia, paitsi kerran kaksi pankin kirjettä. Olen todella huolissani siitä, saammeko jotkin tärkeät laskut ja lääkärikutsut ajoissa. Ja nyt on alkamassa joulusesonki joulukorttimassoineen.

Boris Saltikoff

eläkeläinen, Espoo

